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Мнения Российско-украинская война

Лукашенко пудрит мозги Путину. Почему Беларусь медлит с открытой войной против Украины

"Ни Минск с его не обстрелянной армией, ни Киев с более чем тысячей километров линии фронта не заинтересованы в войне. В новом очаге напряжения заинтересован только Путин. Это ему нужно растянуть фронт, чтобы отвлечь ВСУ от Донбасса и юга. И Лукашенко это знает. Поэтому не торопиться вступать в войну". Мнение.

Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Главный редактор "ОстроВ"
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Лукашенко Путин, Беларусь, РФ, Россия
Фото: s.karelia.news | Лукашенко и Путин связаны договором о Союзном государстве. Однако самопровозглашенный президент Беларуси не хочет вступать в войну против Украины
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А мы тоже, как будто подыгрываем со своей стороны: "Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси", — заявил 10 октября заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Сергей Сердюк.

При этом, очевидно, что ни Минск с его не обстрелянной, не имеющей опыта и мотивации армией, ни Киев с более чем тысячей километров линии фронта не заинтересованы в войне. В новом очаге напряжения заинтересован только Путин. Это ему нужно растянуть фронт, чтобы отвлечь ВСУ от Донбасса и юга. Но собственных ресурсов для этого уже нет, поэтому он хочет использовать белорусов.

В свою очередь Лукашенко, чей режим опирается исключительно на силовиков, совсем не горит желанием отправлять их на фарш. Ему легче изобразить угрозу со стороны Украины и "защищать" границы Союзного государства на своей территории, чем потерять все.

Похоже, и Минск и Киев поняли, что им выгоднее эскалировать ситуацию в информационном пространстве, чем на поле боя. Понимает ли Путин, что этот театр рассчитан только на него? Скорее всего — да. Но какой у него выбор: надавить на бацьку и создать почти стопроцентный риск потери для себя белорусского плацдарма, или удовлетвориться тем, что Минск все-таки сдерживает части ВСУ на своих границах?

Если в нем осталась хоть капля здравого смысла, он предпочтет использовать угрозу меча, занесенного над головой, чем опустить его и увидеть, как тот рассыпался о шею противника. По крайней мере, пока этот аргумент работает. Ну а там, — думает Ходжа Лукашенко, — или ишак сдохнет, или хан умрет…

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