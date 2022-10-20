Охоронець культурної спадщини випадково протаранив машиною найстаріший туалет у Японії (фото)
Туалет був збудований у буддійському храмі ще у XV столітті. Ним користувалися близько 100 ченців. У Японії його вважають за важливий культурний артефакт.
Охоронець заповідника культурної спадщини Кіото, Японія, випадково врізався своїм автомобілем у найстаріший туалет країни, який знаходиться в буддійському храмі в Тофукудзі. Про це пише ВВС.
Туалет у храмі був побудований приблизно у XV столітті. Він вважається важливою культурною спорудою у країні.
Японська поліція заявила журналістам, що двері туалету були повністю зруйновані. Це сталося після того, як у нього врізався автомобіль охоронця. Водій натиснув на газ, не знаючи, що його машина рухатиметься назад. Він сам зателефонував до поліції і зізнався у скоєному. За його словами, він приїхав до храму у справах.
Видання пише, що Тосіо Ісікава, директор науково-дослідного інституту Тофукудзі, був "приголомшений" масштабом аварії. Інший японський чиновник сказав, що, хоча будову можна відремонтувати, відновлення до початкового стану вимагатиме "багато роботи".
Журналісти нагадали, що вже не використовується туалет, відомий як "тосу", був побудований в першій половині періоду Муроматі (1336-1573) і розташований всередині храму Тофукудзі. Ним користувалися понад 100 ченців-стажистів у храмі, які практикують релігійну самодисципліну.
Також Фокус писав, що турист відбився від ведмедиці з ведмедиком у горах Японії. На відео, що з'явилося в мережі, турист б'є ведмедя ногами, намагається відлякати криками і при цьому втриматися на скелі. А ведмідь знову і знову повертається.
Ще нагадаємо, що на цвинтарі в Італії обвалилася стіна старовинної каплиці. Італійські ЗМІ зняли на відео труни, що висять. Також вони пишуть, що це вже не перший подібний обвал на цьому цвинтарі.