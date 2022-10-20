Охоронець культурної спадщини випадково протаранив машиною найстаріший туалет у Японії (фото)

Туалет був збудований у буддійському храмі ще у XV столітті. Ним користувалися близько 100 ченців. У Японії його вважають за важливий культурний артефакт.

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Охоронець заповідника культурної спадщини Кіото, Японія, випадково врізався своїм автомобілем у найстаріший туалет країни, який знаходиться в буддійському храмі в Тофукудзі. Про це пише ВВС.

Туалет у храмі був побудований приблизно у XV столітті. Він вважається важливою культурною спорудою у країні.

Японська поліція заявила журналістам, що двері туалету були повністю зруйновані. Це сталося після того, як у нього врізався автомобіль охоронця. Водій натиснув на газ, не знаючи, що його машина рухатиметься назад. Він сам зателефонував до поліції і зізнався у скоєному. За його словами, він приїхав до храму у справах.

Видання пише, що Тосіо Ісікава, директор науково-дослідного інституту Тофукудзі, був "приголомшений" масштабом аварії. Інший японський чиновник сказав, що, хоча будову можна відремонтувати, відновлення до початкового стану вимагатиме "багато роботи".

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Журналісти нагадали, що вже не використовується туалет, відомий як "тосу", був побудований в першій половині періоду Муроматі (1336-1573) і розташований всередині храму Тофукудзі. Ним користувалися понад 100 ченців-стажистів у храмі, які практикують релігійну самодисципліну.

Також Фокус писав, що турист відбився від ведмедиці з ведмедиком у горах Японії. На відео, що з'явилося в мережі, турист б'є ведмедя ногами, намагається відлякати криками і при цьому втриматися на скелі. А ведмідь знову і знову повертається.

Ще нагадаємо, що на цвинтарі в Італії обвалилася стіна старовинної каплиці. Італійські ЗМІ зняли на відео труни, що висять. Також вони пишуть, що це вже не перший подібний обвал на цьому цвинтарі.