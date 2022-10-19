Труни повисли прямо в повітрі: на цвинтарі в Італії обвалилася стіна старовинної каплиці (відео)
Італійські ЗМІ зняли на відео труни, що висять. Також вони пишуть, що це вже не перший подібний обвал на цьому цвинтарі.
На неаполітанському цвинтарі Поджореалі в районі на півдні Італії стався обвал стіни стародавньої каплиці. Про це пише видання La repubblica.
Повідомляється, що обвал стався біля воріт Баластрієрі, що розташований біля входу до крематорію. В результаті приблизно десять трун виявилися підвішеними в повітрі. Для усунення наслідків знадобилася допомога рятувальників та людей, які мешкають поблизу.
Видання пише, що раніше місцеві жителі вимагали, щоб влада зупинила роботи з прокладання метро в цьому районі, щоб забезпечити безпеку об'єктів біля кладовища.
"З 6 січня ми стверджуємо, що цей район перебуває в небезпеці, що роботи в метро мають бути зупинені", — заявив президент комітету "Кролло 5 січня 2022 року — разом не забути" Дірі Піне Каккавале. Комітет складається з членів 80 сімей померлих, чиї останки також постраждали від минулого обвалення, яке сталося у січні.
"Демонстрації комітету посилюються. Ми не зупинимося, поки не припиниться робота", — заявив Діре Піне Каккавале.
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