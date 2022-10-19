Труни повисли прямо в повітрі: на цвинтарі в Італії обвалилася стіна старовинної каплиці (відео)

Італійські ЗМІ зняли на відео труни, що висять. Також вони пишуть, що це вже не перший подібний обвал на цьому цвинтарі.

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На неаполітанському цвинтарі Поджореалі в районі на півдні Італії стався обвал стіни стародавньої каплиці. Про це пише видання La repubblica.

Повідомляється, що обвал стався біля воріт Баластрієрі, що розташований біля входу до крематорію. В результаті приблизно десять трун виявилися підвішеними в повітрі. Для усунення наслідків знадобилася допомога рятувальників та людей, які мешкають поблизу.

Видання пише, що раніше місцеві жителі вимагали, щоб влада зупинила роботи з прокладання метро в цьому районі, щоб забезпечити безпеку об'єктів біля кладовища.

"З 6 січня ми стверджуємо, що цей район перебуває в небезпеці, що роботи в метро мають бути зупинені", — заявив президент комітету "Кролло 5 січня 2022 року — разом не забути" Дірі Піне Каккавале. Комітет складається з членів 80 сімей померлих, чиї останки також постраждали від минулого обвалення, яке сталося у січні.

"Демонстрації комітету посилюються. Ми не зупинимося, поки не припиниться робота", — заявив Діре Піне Каккавале.

[ + – ] Обвал стіни каплиці в Італії.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ірані до смерті побили школярку за відмову співати гімн на честь аятоли Алі Хаменеї. Повідомляється, що на тлі протестів у країні іранські силовики влаштовують рейди по школах, під час яких змушують учнів співати релігійний гімн "Салям Фарманд".

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Ще повідомлялося, що Китай засипав Росію бракованими чіпами. У результаті російські гаджети коштуватиме дорого, а працювати гірше.