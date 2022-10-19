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Мир

Гробы повисли прямо в воздухе: на кладбище в Италии обрушилась стена старинной часовни (видео)

Гробы на кладбище южной Италии, фото
Фото: Скриншот из видео | Гробы на кладбище южной Италии

Итальянские СМИ сняли на видео висящие гробы. Также они пишут, что это уже не первое подобное обрушение на этом кладбище.

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На неаполитанском кладбище Поджореале в районе на юге Италии произошло обрушение стены древней часовни. Об этом пишет издание La repubblica.

Сообщается, что обрушение произошло у ворот Баластриери, которые расположены у входа в крематорий. В результате примерно десять гробов оказались подвешены в воздухе. Для устранения последствий потребовалась помощь спасателей и людей, проживающих поблизости.

Издание пишет, что ранее местные жители требовали, чтобы власти остановили работы по прокладке метро в этом районе, чтобы обеспечить безопасность объектов у кладбища.

"С 6 января мы утверждаем, что этот район находится в опасности, что работы в метро должны быть остановлены", — заявил президент комитета "Кролло 5 января 2022 года — вместе не забыть" Дире Пине Каккавале. Комитет состоит из членов 80 семей усопших, чьи останки также пострадали от прошлого обрушения, произошедшего в январе.

"Демонстрации комитета усиливаются. Мы не остановимся, пока не прекратится работа", — заявил Дире Пине Каккавале.

Обрушение стены часовни в Италии.

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