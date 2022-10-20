Охранник культурного наследия случайно протаранил машиной старейший туалет в Японии (фото)
Туалет был построен в буддийском храме еще в XV веке. Им пользовались около 100 монахов. В Японии его считают важным культурным артефактом.
Охранник заповедника культурного наследия Киото, Япония, случайно врезался на своем автомобиле в самый старый туалет страны, который находится в буддийском храме в Тофукудзи. Об этом пишет BBC.
Туалет в храме был построен примерно в XV веке. Он считается важным культурным сооружением в стране.
Японская полиция заявила журналистам, что дверь туалета была полностью разрушена. Это произошло после того, как в него врезался автомобиль охранника. Водитель нажал на газ, не зная, что его машина будет двигаться назад. Он сам позвонил в полицию и признался в содеянном. По его словам, он приехал в храм по делам.
Издание пишет, чтоТосио Исикава, директор научно-исследовательского института Тофукудзи, был "ошеломлен" масштабом аварии. Другой японский чиновник сказал, что, хотя строение можно отремонтировать, восстановление до первоначального состояния потребует "много работы".
Журналисты напомнили, что неиспользуемый уже общественный туалет, известный как "тосу", был построен в первой половине периода Муромати (1336-1573) и расположен внутри храма Тофукудзи. Им пользовались более 100 монахов-стажеров в храме, практикующих религиозную самодисциплину.
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