Охранник культурного наследия случайно протаранил машиной старейший туалет в Японии (фото)

Туалет был построен в буддийском храме еще в XV веке. Им пользовались около 100 монахов. В Японии его считают важным культурным артефактом.

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Охранник заповедника культурного наследия Киото, Япония, случайно врезался на своем автомобиле в самый старый туалет страны, который находится в буддийском храме в Тофукудзи. Об этом пишет BBC.

Туалет в храме был построен примерно в XV веке. Он считается важным культурным сооружением в стране.

Японская полиция заявила журналистам, что дверь туалета была полностью разрушена. Это произошло после того, как в него врезался автомобиль охранника. Водитель нажал на газ, не зная, что его машина будет двигаться назад. Он сам позвонил в полицию и признался в содеянном. По его словам, он приехал в храм по делам.

Издание пишет, чтоТосио Исикава, директор научно-исследовательского института Тофукудзи, был "ошеломлен" масштабом аварии. Другой японский чиновник сказал, что, хотя строение можно отремонтировать, восстановление до первоначального состояния потребует "много работы".

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Журналисты напомнили, что неиспользуемый уже общественный туалет, известный как "тосу", был построен в первой половине периода Муромати (1336-1573) и расположен внутри храма Тофукудзи. Им пользовались более 100 монахов-стажеров в храме, практикующих религиозную самодисциплину.

Также Фокус писал, что турист отбился от медведицы с медвежонком в горах Японии. На появившемся в сети видео турист бьет медведя ногами, пытается отпугнуть криками и при этом удержаться на скале. А медведь вновь и вновь возвращается.

Еще напомним, что на кладбище в Италии обрушилась стена старинной часовни. Итальянские СМИ сняли на видео висящие гробы. Также они пишут, что это уже не первое подобное обрушение на этом кладбище.