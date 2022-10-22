"Не буде в Раді безпеки": постпред Росії в ООН злякався виступу України і втік із засідання

Постпред України розповів про ситуацію на Каховській ГЕС та попросив членів Ради безпеки ООН діяти превентивно щодо Росії.

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Постійний представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки вирішив піти з засідання перед виступом постпреда України Сергія Кислиці.

Так, перед початком виступу української сторони Небензя зробив заяву про те, що твердження про купівлю Росією дронів-камікадзе в Ірану є "фейком". Щобільше, він висловився різко проти того, щоб ООН проводила розслідування цієї справи.

Потім, коли почала черга українського постпреда Кислиці виступати, Небензя вийшов із зали. Український дипломат вибачився перед колегами через те, що їм доводиться слухати представника РФ. Він попередив ООН, що не можна допустити підриву росіянами Каховської Гідроелектростанції.

Також Кислиця під час свого виступу заявив, що радий результатам зусиль України, яка хоче виключити РФ із Ради Безпеки ООН.

"Принаймні сьогодні посол залишив пораду. Однак настане день, коли Росії зовсім не буде в Раді безпеки", — сказав постпред України.

Щодо Каховської ГЕС, то Кислиця заявив, що Київ має інформацію про те, що Росія готує широкомасштабну катастрофу на півдні України. Тож якщо відбудеться підрив станції, понад 80 населених пунктів затопить. Серед них обласний центр – Херсон.

На додаток, як сказав дипломат, такий теракт залишить Запорізьку атомну електростанцію без води для охолодження, що обіцяє дуже серйозні наслідки.

Кислиця закликала членів Ради безпеки ООН діяти превентивно, оскільки РФ атакує критичну інфраструктуру України.

"Зараз необхідно діяти терміново, щоб Росія не мала шансу вчинити ще один акт терору", — сказав він.

Дипломат заявив, що ООН має встановити на Каховській ГЕС міжнародну місію, яка спостерігатиме за тим, що відбувається. Також на станцію потрібно повернути українських спеціалістів.

Раніше Україна вже зверталася до ООН та ЄС через мінування РФ Каховської ГЕС. За словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у разі підриву росіянами дамби ГЕС під воду підуть десятки міст і сіл.

Також Фокус писав, що росЗМІ повідомили про стурбованість ООН "ударами України по Бєлгороду". В ООН стурбовані, що громадянське населення РФ залишиться без світла через пошкодження електростанцій напередодні зими.