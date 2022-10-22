"Не будет в Совбезе": постпред России в ООН испугался выступления Украины и сбежал с заседания

Постпред Украины рассказал о ситуации на Каховской ГЭС и попросил членов Совбеза ООН действовать превентивно в отношении России.

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Постоянные представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза решил уйти с заседания перед выступлением постпреда Украины Сергея Кислицы.

Так, перед началом выступления украинской стороны Небензя сделал заявление о том, что утверждения о покупке Россией дронов-камикадзе у Ирана являются "фейком". Более того, он высказался резко против того, чтобы ООН проводило расследование этого дела.

Затем, когда начала очередь украинского постпреда Кислицы выступать, Небензя вышел из зала. Украинский дипломат извинился перед коллегами за то, что им приходится слушать представителя РФ. Он предупредил ООН, что нельзя допустить подрыва россиянами Каховской Гидроэлектростанции.

Также Кислица во время своего выступления заявил, что рад результатам усилий Украины, которая хочет исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

"По крайней мере сегодня посол покинул совет. Однако наступит день, когда России вовсе не будет в Совбезе", — сказал постпред Украины.

Что касается Каховской ГЭС, то Кислица заявил, что Киев имеет информацию о том, что Россия готовит широкомасштабную катастрофу на юге Украины. Так, если произойдет подрыв станции, боле 80 населенных пунктов затопит. Среди них областной центр – город Херсон.

Более того, как сказал дипломат, такой теракт оставит Запорожскую атомную электростанцию без воды для охлаждения, что сулит очень серьезные последствия.

Кислица призвал членов Совбеза ООН действовать превентивно, так как РФ атакует критическую инфраструктуру Украины.

"Сейчас необходимо действовать срочно, чтобы у России не было шанса совершить еще один акт террора", — сказал он.

Дипломат заявил, что ООН должна установить на Каховской ГЭС международную миссию, которая будет наблюдать за происходящим. Также на станцию нужно вернуть украинских специалистов.

Ранее Украина уже обращалась к ООН и ЕС из-за минирования РФ Каховской ГЭС. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в случае подрыва россиянами дамбы ГЭС, под воду уйдут десятки городов и сел.

Также Фокус писал, что росСМИ сообщили об обеспокоенности ООН "ударами Украины по Белгороду". В ООН обеспокоены, что гражданское население РФ останется без света из-за повреждения электростанций в преддверии зимы.