У РФ назвали причину падіння Су-34 в Єйську

Займання одного з двигунів літака сталося через потрапляння в двигун птахів. Унаслідок цього загинуло щонайменше 14 мешканців будинку, на який упав Су-34.

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У РФ пояснили причину аварії бомбардувальника Су-34 в Єйську потраплянням у його двигуни птахів. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на джерела в силових відомствах.

Зазначається, що під час злету в сопла двигуна Су-34 потрапили дві чайки, рештки яких згодом знайшли під час розбору уламків винищувача.

За словами джерел, ця обставина й спричинила спалах одного з двигунів.

Винищувач упав на житловий будинок у Єйську

Катастрофа винищувача-бомбардувальника Су-34 "Захисник" сталася в Єйську 17 жовтня. Загинуло щонайменше 14 людей і постраждало 42.

Раніше Фокус повідомляв, що постраждалим унаслідок падіння винищувача в Єйську почали виплачувати по 10 тисяч рублів компансації. Місцеві чиновники пообіцяли додаткові виплати після того, як оціночні комісії зроблять висновки.

Нагадаємо, що в Києві назвали абсурдною та небезпечною брехнею слова Шойгу про "брудну бомбу". МЗС України заявило, що в РФ часто звинувачують інших у тому, що планують зробити самі. Це стосується й заяв про підрив ядерної бомби.