В РФ назвали причину падения Су-34 в Ейске

Возгорание одного из двигателей самолета произошло из-за попадания в его двигатель птиц. В результате погибло по меньшей мере 14 жильцов дома, на который упал Су-34.

Related video

В РФ объяснили причину крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске попаданием в его двигатели птиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Отмечается, что при взлете в сопла двигателя Су-34 попали две чайки, останки которых впоследствие нашли при разборе обломков истребителя.

По словам источников, это обстоятельство и стало причиной возгорания одного из двигателей.

Истребитель упал на жилой дом в Ейске

Крушение истребителя-бомбардировщика Су-34 "Защитник" произошло в Ейске 17 октября. Погибло по меньшей мере 14 человек и пострадало 42.

Ранее Фокус сообщал, что пострадавшим в результате падения истребителя в Ейске начали выплачивать по 10 тысяч рублей компансации. Местные чиновники пообещали дополнительные выплаты после того, как оценочные комиссии сделают выводы.

Напомним, что в Киеве назвали абсурдной и опасной ложью слова Шойгу о "грязной бомбе". МИД Украины заявил, что в РФ часто обвиняют других в том, что планируют совершить сами. Это касается и заявлениями о подрыве ядерной бомбы.