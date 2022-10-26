За розв'язання війни: Сенат Польщі визнав режим у Росії терористичним

У документі йдеться, що Путін і його апарат, розв'язавши війну в Україні, повернулися до жорсткої практики сталінського та гітлерівського режимів.

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Верхня палата польського парламенту більшістю голосів ухвалила резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом. Як повідомляє польське видання PAP, у резолюції також міститься заклик до міжнародної спільноти підтримати Міжнародний кримінальний суд (МКС) у розслідуванні осіб, які винні у скоєнні злочинів в Україні.

У резолюції Сенату наголошується, що 24 лютого 2022 року Збройні сили РФ розв'язали жорстоку війну з Україною, метою якої є стерти з карти суверенну державу та знищити українську націю.

"Героїчний захист українськими громадянами незалежності своєї країни викликав захоплення всього вільного світу. Україна — це найважливіше місце сьогодні, де захищають демократію і свободу", — йдеться у документі.

У резолюції було наголошено, що президент Володимир Путін і його апарат повернулися до жорстокої практики сталінського та гітлерівського режимів. Про це свідчать дії російських окупаційних військ, які завдають ударів по дитячих садках, школах, театрах і житлових кварталах міст, тероризуючи так українських громадян.

"Сенат Польщі ще раз рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які виступають за мир, демократію і права людини, визнати уряд Російської Федерації терористичним режимом", — йдеться у резолюції.

Нагадаємо, 13 жовтня депутати ПАРЄ ухвалили резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. У документі сказано, що російська агресія в Україні має бути однозначно засуджена як головна загроза міжнародному миру та безпеці.

Раніше у Державному департаменті США не підтримали ідею американських конгресменів про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Оглядачі видання Politico повідомили, що така позиція пов'язана з тим, що Держдеп побоюється поставити під загрозу тендітну угоду між країнами, що дозволяє зерновим судам залишати українські порти.