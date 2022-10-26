За развязывание войны: Сенат Польши признал режим в России террористическим

В документе говорится, что Путин и его аппарат, развязав войну в Украине, вернулись к жесткой практике сталинского и гитлеровского режимов.

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Верхняя палата польского парламента большинством голосов приняла резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом. Как сообщает польское издание PAP, в резолюции также содержится призыв к международному сообществу поддержать Международный уголовный суд (МУС) в расследовании лиц, которые виновны в совершении преступлений в Украине.

В резолюции Сената отмечается, что 24 февраля 2022 года Вооруженные силы РФ развязали жестокую войну с Украиной, целью которой — стереть с карты суверенное государство и уничтожить украинскую нацию.

"Героическая защита украинскими гражданами независимости своей страны вызвала восхищение всего свободного мира. Украины — это самое важной место сегодня, где защищают демократию и свободу", — говорится в документе.

В резолюции было подчеркнуто, что президент Владимир Путин и его аппарат вернулись к жестокой практике сталинского и гитлеровского режимов. Об этом свидетельствуют действия российских оккупационных войск, которые наносят удары по детским садам, школам, театрам и жилым кварталам городов, терроризирую таким образом украинских граждан.

"Сенат Польши еще раз решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство Российской Федерации террористическим режимом", — говорится в резолюции.

Напомним, 13 октября депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом. В документе сказано, что российская агрессия в Украине должна быть однозначно осуждена, как главная угроза международному миру и безопасности.

Ранее в Государственном департаменте США не поддержали идею американских конгрессменов о признании России страной-спонсором терроризма. Обозреватели издания Politico сообщили, что такая позиция связана с тем, что Госдеп опасается поставить под угрозу хрупкую сделку между странами, позволяющую зерновым судам покидать украинские порты.