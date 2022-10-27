Занадто великі ризики: у США звернули план щодо обмеження цін на російську нафту, — Bloomberg

Журналісти пишуть, що механіка обмеження цін, розроблена споживачами та націлена на одного виробника, може виявитися надто складною для досягнення.

Related video

У США приходять до висновку, що необхідно згорнути план обмеження цін на нафту з РФ. Вся справа у скептицизмі з боку інвесторів, а також у ризику на фінансових ринках, які продовжують зростати через волатильність сирої нафти та зусилля центрального банку зі стримування інфляції. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що замість того, щоб сильно обмежити доходи від нафти Кремля, США та Європейський союз погодяться на більш слабко контрольовану стелю за вищої ціни, ніж будь-коли передбачалося.

Журналісти пишуть, що тепер офіційні особи США обговорюють обмеження у верхній частині діапазону і вище, хоча в Євросоюзі вважають, що це дозволить Кремлю продовжувати отримувати значні прибутки від продажу енергоносіїв.

На глобальному ринку, де домінують країни без демократичних урядів на чолі із Саудівською Аравією, механіка обмеження цін, розроблена споживачами та націлена на одного виробника, може виявитися надто складною для досягнення.

Міністерство фінансів США заявляє, що встановлення вищої цінової межі може підвищити ймовірність того, що ініціатива утримає російську нафту на ринку, водночас обмежуючи доходи Москви.

Очікується, що цінова стеля у його остаточній формі буде оголошена до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС щодо таких послуг, як страхування, брокерські послуги та фінансова допомога, пов'язані з транспортуванням російської нафти міжнародним клієнтам.

Видання пише, що Росія отримала приблизно 15 млрд доларів від продажу нафти у вересні.

Раніше Фокус повідомляв, що у Москві збираються передати російським компаніям активи у захоплених областях України. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, цим питанням займатиметься російський уряд.

Також нагадаємо, що Європа не купує газ через надлишок палива. Навколо європейських портів вишикувалися LNG танкери, яким нікуди розвантажити газ.

Ще повідомлялося, що у Європарламенті представили механізм виплат. За словами нардепа Олексія Гончаренка, механізм виплат репарацій розробив інститут, який уперше зробив доповідь про геноцид в Україні.