Слишком большие риски: в США свернули план по ограничению цен на российскую нефть, — Bloomberg

Журналисты пишут, что механика ограничения цен, разработанная потребителями и нацеленная на одного производителя, может оказаться слишком сложной для достижения.

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В США приходят к выводу, что необходимо свернуть план по ограничению цен на нефть из РФ. Все дело в скептицизме со стороны инвесторов, а также в риске на финансовых рынках, которые продолжают расти из-за волатильности сырой нефти и усилий центрального банка по сдерживанию инфляции. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что вместо того, чтобы сильно ограничить доходы от нефти Кремля, США и Европейский союз согласятся на более слабо контролируемый потолок при более высокой цене, чем когда-либо предполагалось.

Журналисты пишут, что теперь официальные лица США обсуждают ограничение в верхней части диапазона и выше, хотя в Евросоюзе считают, что это позволит Кремлю продолжать получать значительные доходы от продаж энергоносителей.

На глобальном рынке, где доминируют страны без демократических правительств во главе с Саудовской Аравией, механика ограничения цен, разработанная потребителями и нацеленная на одного производителя, может оказаться слишком сложной для достижения.

Министерство финансов США заявляет, что установление более высокого ценового предела может повысить вероятность того, что инициатива удержит российскую нефть на рынке, в то же время ограничивая доходы Москвы.

Ожидается, что ценовой потолок в его окончательной форме будет объявлен до 5 декабря, когда вступят в силу санкции ЕС в отношении таких услуг, как страхование, брокерские услуги и финансовая помощь, связанные с транспортировкой российской нефти международным клиентам.

Издание пишет, что Россия получила примерно 15 млрд долларов от продажи нефти в сентябре.

Ранее Фокус сообщал, что в Москве собираются передать российским компаниям активы в захваченных областях Украины. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, этим вопросом будет заниматься российское правительство.

Также напомним, что Европа не покупает газ из-за переизбытка топлива. Вокруг европейских портов выстроились LNG танкеры, которым некуда разгрузить газ.

Еще сообщалось, что в Европарламенте представили механизм выплат. По словам нардепа Алексея Гончаренко, механизм выплат репараций разработал институт, который впервые сделал доклад о геноциде в Украине.