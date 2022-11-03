"Сумно і крапка": у Москві організували виставку ритуальних послуг "Некрополь-2022" (фото)

Гості виставки могли спостерігати за конкурсом на найкращу похоронну бригаду, зробити фото з юнаком у труні, а також стати свідками шоу-показу траурної моди.

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Із 1 по 3 листопада в Москві відбувається виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022", гості якої могли ознайомитися з останніми досягненнями в оформленні похоронних церемоній. На виставці представили нові моделі трун, надгробків, хрестів і різноманітних похоронних аксесуарів. Гостям пропонують взяти участь у мистецьких і музичних конкурсах, а також сфотографуватися з юнаком у труні. Про хід виставки йдеться на російському ресурсі "Некрополь-World Russia 2022".

[ + – ] У Москві проходить виставка "Некрополь-2022"

[ + – ] Нові моделі трун

Організатори зазначають, що головна ідея виставки полягає в тому, щоб сформувати нове ставлення суспільства до етичних, соціальних і екологічних аспектів діяльності похоронних служб у контексті нового розуміння філософії смерті.

"Необхідно змінити установки в суспільстві, показати, що смерть має бути такою ж красивою, як і народження дитини. Адже наше суспільство, яке загрузло в соціальних і політичних потрясіннях, ігнорувало цю давню та вічну проблему", — сказав засновник першого приватного крематорію в Новосибірську бізнесмен Сергій Якушин.

[ + – ] Організатори "Некрополь-2022" переконані, що смерть має бути такою ж гарною, як і народження дитини

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Організатори вигадали досить оригінальну програму для гостей. У ході заходу публіка могла спостерігати майстер-клас церемоніймейстерів, оббивників трун, флористів та інших спеціалістів цієї галузі. Також гостям дали можливість побачити конкурси на найкращу похоронну бригаду, найкращого гравірувальника — охочі могли пройти курси підвищення кваліфікації.

[ + – ] На виставці були представлені різні моделі трун

[ + – ] Шоу-показ траурної моди на тлі елітних трун

Одним із яскравих моментів було проведення шоу-показу траурної моди й творчих костюмів авторського проєкту "Преображення". Не менш яскравими були танці з дресированими зміями.

Автори моделей сучасного одягу для похоронних церемоній використовували у своїх рішеннях назви нових російських брендів. Зокрема, на тлі останніх подій недвозначний вигляд має футболка з написом "Сумно і крапка". Як одні з найцікавіших осіб на виставці були присутні й представники духовенства РПЦ.

[ + – ] Актуальний напис "Сумно і крапка"

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Стильний похорон. У РФ створили розписні дизайнерські труни

Раніше повідомлялося, що в Бєлгороді на сміттєзвалище викинули цинкові труни, в яких у Росію доставляють ліквідованих російських солдатів. Місцеві жителі звернулися зі скаргами на фірму, яка надає ритуальні послуги, і заявили, що похоронне бюро викидає цинкові труни, призначені для транспортування загиблих росіян.