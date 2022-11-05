"Як до своєї дитини ставився": Лукашенко поскаржився на "поведінку" Зеленського (відео)

Білоруський політик дорікнув Україні за те, що вона першою запровадила санкції проти Білорусі, попри те, що Лукашенко нібито багато робив для нашої країни.

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Олександр Лукашенко обурився накладенням санкцій з боку України та діями президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє державне інформагентство "Белта".

Під час чергового виступу Лукашенко заявив, що він ставився до українського президента як своєї дитини. Нібито він багато чого робив, а у відповідь Київ перший запровадив санкції проти Білорусі.

"Ви бачили мою позицію щодо України. Що я тільки там не робив. І першими, хто проти нас санкції ввів, був Київ — Володя Зеленський, до якого я як до дитини своєї ставився. І те зробив, і це, і "попроси у Росії це"... І що тільки я... Я навіть говорити не хочу. А вони проти нас санкції", — заявив Лукашенко.

Водночас диктатор не розуміє претензії України. Він називає свої дії виконанням союзницьких зобов'язань перед РФ. Також Олександр Лукашенко заявив, що його солдати не ступлять на українську землю, якщо українські військові не ступлять на білоруську територію.

"Будь ласка, приїжджайте. Ми вас лікуватимемо, на руках носитимуть. Ви для нас рідні, але зі зброєю в руках мало не покажеться", — резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Білорусь спільно з РФ створять угруповання супутників. Вже зараз Білорусь має супутника, який бачить об'єкти розміром 35 см.

Раніше лідер білоруської опозиції Тихановська заявила, що білоруські військові бігтимуть і здаватимуться в полон, якщо їм накажуть воювати проти України.