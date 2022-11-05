"Как к ребенку своему относился": Лукашенко пожаловался на "поведение" Зеленского (видео)

Белорусский политик упрекнул Украину за то, что она первой ввела санкции против Беларуси несмотря на то, что Лукашенко якобы многое делал для нашей страны.

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Александр Лукашенко возмутился наложением санкций со сторону Украины и действиями президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает государственное информагентство "Белта".

В ходе очередного выступления Лукашенко заявил, что он относился к украинскому президенту как к своему ребенку. Якобы он много чего делал, а в ответ Киев первый ввел санкции против Беларуси.

"Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал. И первыми, кто против нас санкции ввел, был Киев — Володя Зеленский, к которому я как к ребенку своему относился. И то сделал, и это, и "попроси у России это"… И что только я… Я даже говорить не хочу. А они против нас санкции", — заявил Лукашенко.

Вместе с тем диктатор не понимает претензии Украины. Он называет свои действия выполнением союзнических обязательств перед РФ. Вместе с тем Александр Лукашенко заявил, что его солдаты не ступят на украинскую землю, если украинские военные не ступят на белорусскую территорию.

"Пожалуйста, приезжайте. Мы вас будем лечить, на руках носить. Вы для нас родные, но с оружием в руках мало не покажется", — резюмировал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что Беларусь совместно с РФ создадут группировку спутников. Уже сейчас у Беларуси есть спутник, который видит объекты размером в 35 см.

Ранее лидер белорусской оппозиции Тихановская заявила, что белорусские военные будут бежать и сдаваться в плен, если им прикажут воевать против Украины.