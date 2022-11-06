Чиновник із Москви застрелив 60-річного єгеря під час полювання на кабанів, – ЗМІ

Префект Володимир Говердовський цілився у дику тварину, але влучив у працівника мисливського господарства. Той помер дорогою до лікарні. Порушено кримінальну справу.

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Під час полювання у Смоленській області Росії префект Центрального адміністративного округу Москви Володимир Говердовський смертельно поранив 60-річного єгеря Василя Андрєєва. Про це повідомляє російський федеральний телеканал Рен ТБ.

Нещасний випадок трапився у п'ятницю, 4 листопада, на території мисливського господарства "Схід" у районі села Івіно.

Як пише Telegram-канал Baza, під час полювання поряд із московським чиновником знаходився мисливствознавець. Приблизно о 19 годині вечора Говердовський побачив кабана в оптичний приціл. Він вистрілив із карабіна Blaser із приладом нічного бачення, але куля зрикошетила і влучила по єгерю, який був у кущах за звіром.

Куля потрапила Андрєєву в місце біля правої пахви й увійшла до грудної клітки. На місце приїхали медики та спробували реанімувати чоловіка. Він помер через дві години в машині швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Після загибелі єгеря було порушено кримінальну справу за статтею "Заподіяння смерті через необережність". За інформацією журналістів, Говердовський проходить у справі як свідок.

Префекти адміністративних округів в РФ є посадовими особами, яку здійснюють виконавчо-розпорядчу, координувальну та контрольну діяльність.

Нагадаємо, 3 листопада у Москві під вікнами багатоповерхового житлового будинку знайшли розчленоване жіноче тіло. Поліція затримала 89-річного чоловіка вбитої.

З 1 по 3 листопада у столиці Росії проходила виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022", гості якої могли ознайомитись з останніми досягненнями в оформленні похоронних церемоній. На виставці були представлені різні моделі трун, надгробків, хрестів і похоронних аксесуарів.