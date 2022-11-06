Чиновник из Москвы застрелил 60-летнего егеря во время охоты на кабанов, – СМИ

Префект Владимир Говердовский целился в дикое животное, но попал в работника охотхозяйства. Тот скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело.

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Во время охоты в Смоленской области России префект Центрального административного округа Москвы Владимир Говердовский смертельно ранил 60-летнего егеря Василия Андреева. Об этом сообщает российский федеральный телеканал "Рен ТВ".

Несчастный случай произошел в пятницу, 4 ноября, на территории охотничьего хозяйства "Восток" в районе деревни Ивино.

Как пишет Telegram-канал Baza, во время охоты рядом с московским чиновником находился охотовед. Около 19 часов вечера Говердовский увидел кабана в оптический прицел. Он выстрелил из карабина Blaser с прибором ночного видения, но пуля срикошетила и попала по егерю, который находился в кустах за зверем.

Пуля попала Андрееву в область правой подмышки и вошла в грудную клетку. На место приехали медики и попытались реанимировать мужчину. Он умер спустя два часа в машине скорой помощи по дороге в больницу.

После гибели егеря было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По информации журналистов, Говердовский проходит по делу в качестве свидетеля.

Префекты административных округов в РФ являются должностными лицами, которую осуществляют исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность.

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