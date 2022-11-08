"Мобіки" та "бавовни" під забороною: ЗМІ РФ отримали нові методички для висвітлення війни (фото)

До списку стоп-слів росЗМІ потрапило і скорочення ЗСУ, про військове керівництво українських військ говоритимуть із прив'язкою до словосполучення "західні куратори Києва". А росіян, які рятуються від мобілізації, рекомендується таврувати як "релокантів", "убєжантів" і "пєрєждунів".

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У РФ внесли виправлення до темників для пропагандистських ЗМІ. Нові термінологічні вказівки стосуються Збройних Сил України, українського керівництва та диверсій на окупованих територіях. Про це повідомляє ГУР України.

Російським пропагандистам тепер доведеться звикати до нових термінів у висвітленні війни в Україні. Такий крок у ГУР пояснили зростанням невдоволенням війною серед російського населення.

Згідно з новими вимогами, пропагандистам слід шанобливо ставитись до мобілізованих громадян РФ — під заборону потрапив такий неологізм, як "мобіки". Водночас громадян, які тікають від мобілізації з Росії, радять висміювати та таврувати такими словами, як "релоканти", "убєжанти" та "пєрєждуни".

Збройні Сили України російським пропагандистам надалі доведеться називати тільки "бойовиками", "націоналістами" чи "озброєними формуваннями".

Скорочення "ЗСУ" — під забороною;

Іноземці, що служать в Іноземному легіоні ЗСУ — "найманці";

Керівництво ЗСУ — київський режим;

Згадувати про військове командування ЗСУ слід із прив'язкою до словосполучення "західні куратори Києва".

До списку стоп-слів потрапили й такі елементи новомови російської пропаганди, як "бавовни" та "загоряння". Російським ЗМІ доведеться замінювати їх ударами, вибухами чи диверсіями.

За інформацією ГУР, поява нових методичок вказує на невдоволення в суспільстві. А російське керівництво за традицією намагається маніпулювати населенням, замість розв'язувати наявні проблеми.

Нагадаємо, що з РФ вирішили перевірити блогера, який зняв пародію на солдата в окопі. Після публікації ролика, представниця Громадської палати Росії Катерина Мізуліна назвала блогера Некоглая "виродком", що "знущався з подвигу" російського солдата.

Раніше Фокус повідомляв, що російські спортивні ЗМІ мстять Заходу за спортсменів, яких усунули від змагань. А в методичках радять висвітлювати змагання у максимально знущальному стилі.