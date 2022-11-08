"Мобики" и "хлопки" под запретом: СМИ РФ получили новые методички для освещения войны (фото)

В список стоп-слов росСМИ попало и сокращение ВСУ, о военном руководстве украинских войск будут говорить с привязкой к словосочетанию "западные кураторы Киева". А россиян, спасающихся от мобилизации рекомендуется клеймить как "релокантов", "убежантов" и "переждунов".

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В РФ внесли правки в темники для пропагандистских СМИ. Новые терминологические указания касаются Вооруженных Сил Украины, украинского руководства и диверсий на оккупированных территориях. Об этом сообщает ГУР Украины.

Российским пропагандистам теперь придется привыкать к новым терминам в своем освещении войны в Украине. Такой шаг в ГУР объяснили возросшим недовольством войной среди российского народонаселения.

Согласно новым требованиям, пропагандистам следует уважительнее относиться к мобилизованным гражданам РФ — под запрет попал такой неологизм, как "мобики". Вместе с тем, граждан, которые бегут от мобилизации из России, советуют высмеивать и клеймить такими словами, как "релоканты", "убежанты" и "переждуны".

Вооруженные Силы Украины российским пропагандистам впредь придется называть исключительно "боевиками", "националистами" или "вооруженными формированиями".

Сокращение "ВСУ" — под запретом;

Иностранцы служащие в Иностранном легионе ВСУ — "наемники";

Руководство ВСУ — киевский режим;

Упоминать о военном командовании ВСУ следует с привязкой к словосочетанию "западные кураторы Киева".

В список стоп-слов попали и такие элементы новояза российской пропаганды, как "хлопки" и "возгорания". Российским СМИ придется заменять их ударами, взрывами или диверсиями.

По информации ГУР, появление новых методичек указывает на зреющее недовольство в обществе. А российское руководство по традиции пытается манипулировать населением, вместо того чтобы решать имеющиеся проблемы.

Напомним, что с РФ решили проверить блогера, который снял пародию на солдата в окопе. После публикации ролика, представитель Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала блогера Некоглая "выродком", "глумившимся над подвигом" российского солдата.

Ранее Фокус сообщал, что российские спортивные СМИ мстят Западу за спортсменов, которых отстранили от соревнований. А в методичках советуют освещать соревнования в максимально издевательском стиле.