Журналісти показали руйнування трубопроводу "Північний потік" зсередини (фото, відео)

За словами Костаса Калегріса, великі секції трубопроводу були підірвані й згодом їх помітили на значній відстані від вихідного місця. Це головне, що вдалося підтвердити.

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Старший продюсер брюссельського бюро BBC Костас Каллергіс показав відео, яке демонструє ступінь руйнувань на трубопроводі "Північний потік". Представник мовної корпорації розповів, що всередині трубопроводу опинилися лінії, що нагадують сліди від коліс. Про це повідомляється у Twitter.

За словами Калегріса, головна знахідка в тому, що великі секції трубопроводу було підірвано і згодом їх помітили на значній відстані від вихідного місця. Уламки були розкидані по всій прилеглій території.

Журналісти досліджували місцевість уже після того, як шведські та німецькі правоохоронці провели свої офіційні розслідування. Середніх розмірів уламків не знайшлися, але були лише дрібні та великі.

[ + – ] Журналісти проводять зйомку

Журналісти вели зйомку протягом кількох годин. Один із підводних дронів розмістили всередині труби, а другий знімав ззовні.

[ + – ] Імовірно метал, який скріплював частини трубопроводу.

Кожна з двох частин "Північного потоку" складається з приблизно 100 тисяч окремих труб, які кріпилися за допомогою зварювання, а потім розміщували на морському дні.

[ + – ] Труби, що кріпилися за допомогою зварювання

Журналіст заявив, що під час зйомки в районі Балтійського моря, де проходять нитки "Північного потоку" в межах виключної економічної зони Швеції, до району зйомки наблизився російський корабель. Після цього данський літак розвідника підняли б у небо.

"Ми опинилися в одній зі сцен шпигунського фільму. Ми знаходилися в районі вибухів "Північних потоків", в економічній зоні Швеції, коли в цьому районі з'явився російський корабель", — написав журналіст.

[ + – ] Російський корабель і данський літак

Повідомляється, що йдеться про російський корабель постачання "Нефрит", який був збудований у 2004 році. Корабель мав проводити розслідування з російської сторони. Росіяни провели цілий день на віддаленій відстані. Літаком, ймовірно, був бомбардувальник CL-604 Данських королівських ВПС.

У цьому районі також знаходилися три інші кораблі — два шведські та один данський.

Водночас, за словами журналіста, ніхто не заважав проводити зйомки вибухів газопроводу за допомогою підводних дронів, якою керував експерт Трон Ларсен.

Нагадаємо, що вибухи на "Північних потоках" були спланованою диверсією. Таку заяву зробив прокурор Швеції.

Раніше Фокус розбирався у тому, як 220 тисяч тонн метану позначаться на житті Землі. Дослідники пояснили, чим загрожує для планети пошкодження трубопроводу "Північний потік" і гігантський витік метану.