Відповідь на криваву кувалду: глава МЗС Естонії відправив до Гааги наручники для Пригожина (відео)

Урмас Рейнсалу заявив, що кейс із наручниками чекатиме на засновника групи "Вагнера" та його спільників за злочини проти народу України.

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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на витівку російського олігарха та голови групи "Вагнер" Євгена Пригожина і відправив до Гааги наручники. В опублікованому в Twitter відео глава естонського МЗС сказав, що ці наручники чекатимуть на нього на суді за воєнні злочини в Україні.

За словами дипломата, терорист Пригожин сміється над українськими жертвами, відправивши кувалду до Європарламенту після того, як євродепутати визнали Росію країною-спонсором тероризму.

"Ми стали свідками того, як російський найманець Пригожин відправив свій закривавлений молот до Європарламенту. Я б хотів, щоб він прийняв і наш маленький подарунок, який чекає на нього в Гаазі", — сказав Рейнсалу, відкриваючи витончений футляр із наручниками всередині.

Глава естонської дипломатії заявив, що відправить кейс із наручниками до штаб-квартири міжнародного суду з воєнних злочинів у Гаазі, де вони чекатимуть самого Пригожина та його спільників за злочини проти народу України.

Провокація Пригожина

Реакція у відповідь глави МЗС Естонії відбулася після того, як засновник збройного формування "Вагнер" Євген Пригожин відправив до Європарламенту кувалду із закривавленою рукояткою та логотипом його ПВК, яка була поміщена в кейс для музичних інструментів. При цьому олігарх супроводив свій витівку заявою про те, що з цього дня він оголошує Європарламент "розпущеним".

За інформацією російських ЗМІ, кров на кувалді була бутафорською, а адвокати Пригожина назвали посилку "інформаційним кейсом для відправлення в Європарламент".

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Раніше повідомлялося, що в Європарламенті підтримали резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. У підсумковому документі зазначено, що режим президента РФ Володимира Путіна вчинив звірства щодо мирних жителів України, зокрема в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані й інших українських містах.

На думку анонімного співробітника Федеральної служби безпеки, на Росію чекає міжусобна боротьба за владу між силовими угрупованнями, що очікувано приведе хаосу в країні. Автор листа доходить висновку, що РФ скоро "зійде у прірву терору" через протистояння чеченського клану Рамзана Кадиров і структурами Євгена Пригожина.