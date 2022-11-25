Ответ на кровавую кувалду: глава МИД Эстонии отправил в Гаагу наручники для Пригожина (видео)

Урмас Рейнсалу заявил, что кейс с наручниками будет ожидать основателя группы "Вагнера" и его сообщников за преступления против народа Украины.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на выходку российского олигарха и главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина, и отправил в Гаагу наручники. В опубликованном в Twitter видео глава эстонского МИД сказал, что эти наручники будут ждать его на суде за военные преступления в Украине.

По словам дипломата, террорист Пригожин смеется над украинскими жертвами, отправив кувалду в Европарламент после того, как евродепутаты признали Россию страной-спонсором терроризма.

"Мы стали свидетелями того, как российский наемник Пригожин отправил свой окровавленный молот в Европарламент. Я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", — сказал Рейнсалу, открывая изящный футляр с наручниками внутри.

Глава эстонской дипломатии заявил, что отправит кейс с наручниками в штаб-квартиру международного суда по военным преступлениям в Гааге, где они будут ждать самого Пригожина и его сообщников за преступления против народа Украины.

Провокация Пригожина

Ответная реакция главы МИД Эстонии последовала после того, как основатель вооруженного формирования "Вагнер" Евгений Пригожин отправил в Европарламент кувалду с окровавленной рукояткой и логотипом его ЧВК, которая была помещена в кейс для музыкальных инструментов. При этом олигарх сопроводил свою выходку заявлением о том, что с этого дня он объявляет Европарламент "распущенным".

По информации российских СМИ кровь на кувалде была бутафорской, а адвокаты Пригожина назвали посылку "информационным кейсом для отправки в Европарламент".

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Ранее сообщалось, что в Европарламенте поддержали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. В итоговом документе отмечено, что режим президента РФ Владимира Путина совершил зверства в отношении мирных жителей Украины, в том числе в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане и в других украинских городах.

По мнению анонимного сотрудника Федеральной службы безопасности, Россию ожидает междоусобная борьба за власть между силовыми группировками, что ожидаемо приведет хаосу в стране. Автор письма приходит к выводу, что РФ скоро "сойдет в бездну террора" из-за противостояния чеченского клана Рамзана Кадыров и структурами Евгения Пригожина.