Плив 15 годин: у США врятували туриста, котрий упав у море з круїзного лайнера (відео)

Чоловік зник після відвідин бару на кораблі. Його знайшли лише наступного дня та витягли за допомогою вертольота.

Related video

У США Берегова охорона врятувала туриста, який випав за борт круїзного лайнера в Мексиканській затоці. Подробиці історії наводить видання New York Post.

Сестра і брат вирушили у подорож на лайнері Carnival Valor, який мав доставити їх на курортний острів Косумель у Мексиці. Увечері родичі зазирнули в бар, а згодом чоловік відійшов у туалет і не повернувся. Сестра повідомила екіпажу про зникнення пасажира лише наступного дня — корабель повернувся в Новий Орлеан, але нікого не знайшов по дорозі.

Як з'ясувалося, невдачливий пасажир майже п'ятнадцять годин провів у воді, чіпляючись за життя. Берегова охорона прочесала майже 200 миль (321 кілометр) Атлантичного океану, але не могла знайти зниклого, поки не отримала повідомлення від суховантажу Crinis, який помітив людину за бортом за 30 кілометрів від Південно-Західного перевалу.

Рятувальники відправили на допомогу чоловікові гелікоптер MH-60 Jayhawk. Бортові тепловізійні камери записали, як турист махав руками практично в повній темряві, щосили намагаючись утримати на плаву. Член Берегової охорони спустився з вертольота на канаті витяг потопельника з води. Чоловік так і не зміг пояснити, як саме він випав із лайнера.

Лейтенант Сет Гросс із Берегової охорони США назвав порятунок чоловіка одним із чудес Дня Подяки. Військовий зазначив, що не чув про жодну людину, яка змогла б так довго протриматися на воді.

"Я думаю, що цей випадок розмиває межі нормального і показує, що воля до життя — це те, що потрібно враховувати під час кожної пошуково-рятувальної операції", — прокоментував Сет Гросс журналістам каналу CNN.

Раніше повідомляли, що мешканець Бразилії 11 днів виживав в океані, хоча не вмів плавати. 44-річний рибалка Ромуальдо Маседо опинився у важкій ситуації, коли його човен почав протікати і затонув. Він здогадався залізти в переносний холодильник і проплив у ньому майже 450 км.

Писали також, що судно із сім'єю з чотирьох людей розбилося об кита в Атлантичному океані. Щоб не потонути, люди пересіли на гумовий човен і довго веслували з увімкненим радіомаяком, поки їх не підібрав нафтовий танкер Golar Seal.