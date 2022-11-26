Плыл 15 часов: в США спасли туриста, упавшего в море с круизного лайнера (видео)

Мужчина пропал после посещения бара на корабле. Его нашли только на следующий день и вытащили с помощью вертолета.

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В США Береговая охрана спасла туриста, который выпал за борт круизного лайнера в Мексиканском заливе. Подробности истории приводит издание New York Post.

Сестра и брат отправились в путешествие на лайнере Carnival Valor, который должен был доставить их на курортный остров Косумель в Мексике. Вечером родственники заглянули в бар, а спустя какое-то время мужчина отошел в туалет и не вернулся. Сестра сообщила экипажу о пропаже пассажира лишь на следующий день — корабль вернулся в Новый Орлеан, но никого не нашел по пути.

Как оказалось, неудачливый пассажир около пятнадцати часов провел в воде, цепляясь за жизнь. Береговая охрана прочесала около 200 миль (321 километр) Атлантического океана, но не могла найти пропавшего, пока не получила сообщение от сухогруза Crinis, заметившего человека за бортом в 30 километрах от Юго-Западного перевала.

Спасатели отправили на помощь мужчине вертолет MH-60 Jayhawk. Бортовые тепловизионные камеры записали, как турист махал руками практически в полной темноте, изо всех сил пытаясь удержать на плаву. Член Береговой охраны спустился с вертолета на канате вытащил утопающего из воды. Мужчина так и не смог объяснить, как именно он выпал с лайнера.

Лейтенант Сет Гросс из Береговой охраны США назвал спасение мужчины одним из чудес Дня Благодарения. Военный отметил, что не слышал ни об одном человеке, который смог бы так долго продержаться на воде.

"Я думаю, что этот случай размывает рамки нормального и показывает, что воля к жизни — это то, что нужно учитывать при каждой поисково-спасательной операции", — прокомментировал Сет Гросс журналистам канала CNN.

Ранее сообщали, что житель Бразилии 11 дней выживал в океане, хотя не умел плавать. 44-летний рыбак Ромуальдо Маседо оказался в тяжелой ситуации, когда его лодка дала течь и затонула. Он додумался забраться в переносной холодильник и проплыл в нем около 450 км.

Писали также, что судно с семьей из четырех человек разбилась о кита в Атлантическом океане. Чтобы не утонуть, люди пересели на резиновую лодку и долго гребли с включенным радиомаяком, пока их не подобрал нефтяной танкер Golar Seal.