Прем'єр Канади Трюдо відвідав дрег-шоу та закликав до сприйняття різноманіття (відео)

Учасники телешоу подякували канадському політику за підтримку ЛГБТК+ спільноти та участь у прайді.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав дрег-шоу "Canada's Drag Race: Canada vs. the World", на якому чоловіки змагаються між собою за найкращий жіночий образ, макіяж та виступ. Про це повідомляє видання Global News.

Це перший світовий лідер, який прийшов на подібні шоу. Під час епізоду прем'єр-міністр поділився своїми думками про зусилля Канади щодо сприйняття різноманітності. Він зазначив, що в країні ще багато роботи з формування союзництва.

Конкурсанти були зворушені словами канадського прем'єра. Одна з учасниць Стефані Прінс зі сльозами на очах сказала, що робота Трюдо в галузі імміграції полегшила виконавиці переїзд до Канади у пошуках кращого життя.

Ведуча Брук Лінн Хайтс подякувала Джастіну Трюдо за підтримку ЛГБТК+ спільноти та участь у прайді.

"Чи можемо ми вийти за межі "терпимості" і почати приймати, любити, приймати, вчитися і приймати виклики? Ось як ви будуєте стійке суспільство. Це те, що ми намагаємося зробити в Канаді, і ми ще маємо багато роботи", — сказав прем'єр-міністр.

Що відомо про дрег-шоу?

Це форма розваги, яку виконують дрег-артисти, які зображають жінок чи чоловіків. Одягаючи одяг, пов'язаний з жіночим гендером, дрег-квін часто використовують перебільшення певних особливостей для гротескного, драматичного чи сатиричного ефекту. Головною відмінністю дрег-квін від кросдресера є те, що метою перевдягання є саме розвага глядача. У випадку перевдягання виконавиць жіночої статі в чоловічий одяг із тією ж метою їх називають дрег-кінг.

Нагадаємо, у травні на посаду спікера Білого Дому вступила Карін Жан-П'єр. Вона є першою темношкірою жінкою та відкритою представницею ЛГБТК+, яка обіймає таку посаду.

Раніше в лютому повідомлялося, що в Ірані двох чоловіків засудили до повішення за причетність до ЛГБТК+ спільноти. Чекаючи на вирок чоловіки провели шість років у камері смертників.