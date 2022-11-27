Премьер Канады Трюдо посетил дрэг-шоу и призвал к восприятию многообразия (видео)

Участники телешоу поблагодарили канадского политика за поддержку ЛГБТК+ сообщества и участие в прайде.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил дрэг-шоу "Canada’s Drag Race:Canada vs. the World", на котором мужчины соревнуются между собой за лучший женский образ, макияж и выступление. Об этом сообщает издание Global News.

Это первый мировой лидер, который пришел на подобного рода шоу. Во время эпизода премьер-министр поделился своими мыслями об усилиях Канады по восприятию многообразия. Он отметил, что в стране предстоит еще много работы по формированию союзничества.

Конкурсанты были тронуты словами канадского премьера. Одна из участниц Стефани Принс со слезами на глазах сказала, что работа Трюдо в области иммиграции облегчила исполнительнице переезд в Канаду в поисках лучшей жизни.

Ведущая Брук Линн Хайтс поблагодарила Джастина Трюдо за поддержку ЛГБТК+ сообщества и участие в прайде.

"Можем ли мы выйти за рамки "терпимости" и начать принимать, любить, принимать, учиться и принимать вызовы? Вот как вы строите устойчивое общество. Это то, что мы пытаемся сделать в Канаде, и нам еще предстоит много работы", — сказал премьер-министр.

Что известно о дрэг-шоу?

Это форма развлечения, которую исполняют дрэг-артисты, изображающие женщин или мужчин. Надевая одежду, связанную с женским гендером, дрэг-квин часто используют преувеличение определенных особенностей для гротескного, драматического или сатирического эффекта. Главным отличием дрэг-квин от кроссдрессера является то, что целью переодевания служит именно развлечение зрителя. В случае переодевания исполнительниц женского пола в мужскую одежду с той же целью их именуют дрэг-кинг.

Напомним, в мае на должность спикера Белого Дома вступила Карин Жан-Пьер. Она является первой темнокожей женщиной и открытым представителем ЛГБТК+, которая занимает такую должность.

Ранее, в феврале сообщалось, что в Иране двух мужчин приговорили к повешению за причастность к ЛГБТК+ сообществу. В ожидании приговора мужчины провели шесть лет в камере смертников.