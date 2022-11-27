У Сан-Франциско чоловік викрав міський автобус і влаштував ДТП із 10 автомобілями

У День подяки 34-річний Рікі Рене Денсі напав на водія пасажирського транспорту. Після цього чоловік вирушив у руйнівну поїздку по місту і вбив одну людину.

Related video

У Сан-Франциско, що в американському штаті Каліфорнія, чоловік у День подяки напав на водія міського автобуса та викрав пасажирський транспорт. Після чого він вирушив у руйнівну поїздку, під час якої зіткнувся із 10 автомобілями. Про це пише видання The New York Post.

Повідомляється, що чоловік нестійко їхав вулицею та повертав на зустрічні смуги. За цей час він за кермом автобуса збив 10 автомобілів в одному із районів Сан-Франциско. Внаслідок чого один водій отримав травми, несумісні з життям.

Підозрюваного вдалося ідентифікувати, це був 34-річний Рікі Рене Денсі. Поліція Сан-Франциско стверджує, що пасажирів в автобусі на момент інциденту не було.

Денсі був ув'язнений округу Сан-Франциско, йому пред'явили близько 17 звинувачень, включаючи викрадення автомобіля, ухилення від поліцейського з навмисною зневагою і водіння у нетверезому стані із заподіянням тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що в Польщі чоловік викрав трамвай і возив пасажирів. Викрадач доїхав трамваєм до сусіднього міста. Там його помітив інший водій через швидкість їзди та відсутність цього номера маршруту на місцевій лінії.

Раніше, 12 вересня Фокус писав, що дівчинка-підліток викрала у батьків позашляховик. Спроба покататися на батьківському автомобілі закінчилася для 13-річної американки серйозною ДТП. В аварії постраждали три автомобілі та шкільний автобус.