Здійснив мрію: у Польщі чоловік викрав трамвай та возив пасажирів (фото)

Викрадач доїхав на трамваї до сусіднього міста. Там його помітив інший водій через швидкість їзди та відсутність цього номера маршруту на місцевій лінії.

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У польському місті Катовиці в ніч проти 29 жовтня 25-річний чоловік викрав трамвай із депо. Він дістався іншого міста Хожув і по дорозі забирав пасажирів, пише польське видання Polsat News.

Чоловік їхав трамваєм №33, саме в Хожуві його помітив інший водій трамвая, у якого викликала підозру швидкість їзди і те, що маршруту такого номера немає в місті.

Про викрадення трамвая повідомили начальство. Фахівці дистанційно відключили електрику у районі ринкової площі у Хожуві. Завдяки цьому викрадений трамвай зупинився.

[ + – ] Викрадений трамвай зупинився завдяки вимкненню електрики

Трамвай виробництва фірми Pesa, який викрав чоловік, коштує близько 150 тисяч доларів. Його залишили у депо Катовиці-Заводзе через проведення ремонтних робіт, зазначило агентство PAP.

Викрадача трамвая у Польщі затримали

Поліцейські під'їхали на місце події, на момент затримання викрадач був тверезий. Прав на керування трамваєм у нього не було.

Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі поліції, де його допитують. Встановлюється, як чоловіку вдалося викрасти трамвай.

Чоловік на допиті сказав, що його батько був водієм трамвая і він теж мріяв керувати цим транспортом, додає газета Wiadomosci.

[ + – ] Чоловік їхав трамваєм №33

"Під час розгляду співробітники кримінального відділу вияснять, як у чоловіка виявилася карта доступу, що дозволяє запустити трамвай", — сказали представники поліції.

Спочатку йому інкримінували створення небезпеки аварії на наземному транспорті та крадіжку із зломом. Чоловіка заарештували на 3 місяці, але йому може загрожувати до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, що в американському штаті Колорадо 13-річна дівчинка викрала батьківський Chevrolet Suburban і влаштувала аварію за участі 4 машин. Постраждали кілька людей, двох відвезли до лікарні.

У серпні в США на території паркування автозаводу Stellantis діти мали намір викрасти машини Dodge Charger і Challenger.

А в нідерландському місті Утрехт чотирирічна дитина викрала авто у своєї мами. Малюк прокинувся вранці, завів авто і врізався в машини, що стояли поруч.