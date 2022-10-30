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Мир

Исполнил мечту: в Польше мужчина угнал трамвай и возил пассажиров (фото)

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Фото: Wyborcza | Трамвай производства фирмы Pesa стоит около 150 тысяч долларов

Угонщик доехал на трамвае в соседний город. Там его заметил другой водитель из-за скорости езды и отсутствия этого номера маршрута на местной линии.

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В польском городе Катовице в ночь на 29 октября 25-летний мужчина угнал трамвай из депо. Он добрался до другого города Хожув и по дороге забирал пассажиров, пишет польское издание Polsat News.

Мужчина ехал на трамвае №33, именно в Хожуве его заметил другой водитель трамвая, у которого вызвало подозрение скорость езды и то, что маршрута такого номера нет в городе.

Об угоне трамвая сообщили начальству. Специалисты дистанционно отключили электричество в районе рыночной площади в Хожуве. Благодаря этому угнанный трамвай остановился.

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Угнанный трамвай остановился благодаря выключению электричества

Трамвай производства фирмы Pesa, который угнал мужчина, стоит около 150 тысяч долларов. Его оставили в депо Катовице-Заводзе из-за проведения ремонтных работ, отметило агентство PAP.

Угонщика трамвая в Польше задержали

Полицейские подъехали на место происшествия, на момент задержания угонщик был трезв. Прав на вождение трамвая у него не было.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе полиции, где его допрашивают. Устанавливается, как мужчину удалось угнать трамвай.

Мужчина на допросе сказал, что его отец был водителем трамвая и он тоже мечтал водить этот транспорт добавляет газета Wiadomosci.

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Мужчина ехал на трамвае №33

"В ходе разбирательства сотрудники уголовного отдела разъяснят, как у мужчины оказалась карта доступа, позволяющая запустить трамвай", — сказали представители полиции.

Изначально ему инкриминировали создание опасности аварии на наземном транспорте и кражу со взломом. Мужчину арестовали на 3 месяца, но ему может грозить до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что в американском штате Колорадо 13-летняя девочка угнала родительский Chevrolet Suburban и устроила аварию участием 4 машин. Пострадали несколько человек, двоих увезли в больницу.

В августе в США на территории парковки автозавода Stellantis дети намеревались угнать машины Dodge Charger и Challenger.

А в нидерландском городе Утрехт четырехлетний ребенок угнал авто у своей мамы. Малыш проснулся утром, завел авто и врезался в стоящие рядом машины.