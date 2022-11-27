В Сан-Франциско мужчина угнал городской автобус и устроил ДТП с 10 автомобилями

В День благодарения 34-летний Рики Рене Дэнси напал на водителя пассажирского транспорта. После этого мужчина отправился в разрушительную поездку по городу и убил одного человека.

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В Сан-Франциско, что в американском штате Калифорния, мужчина в День благодарения напал на водителя городского автобуса и угнал пассажирский транспорт. После чего он отправился в разрушительную поездку, во время которой столкнулся с 10 автомобилями. Об этом пишет издание The New York Post.

Сообщается, что мужчина неустойчиво ехал по улице и сворачивал на встречные полосы. За это время он за рулем автобуса сбил 10 автомобилей в одном из районов Сан-Франциско. В результате чего один водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемого удалось идентифицировать, это был 34-летний Рики Рене Дэнси. Полиция Сан-Франциско утверждает, что пассажиров в автобусе в момент инцидента не было.

Дэнси был заключен в тюрьму округа Сан-Франциско, ему предъявили около 17 обвинений, включая угон автомобиля, уклонение от полицейского с умышленным пренебрежением и вождение в нетрезвом виде с причинением телесных повреждений.

Напомним, 30 октября сообщалось, что в Польше мужчина угнал трамвай и возил пассажиров. Угонщик доехал на трамвае в соседний город. Там его заметил другой водитель из-за скорости езды и отсутствия этого номера маршрута на местной линии.

Ранее, 12 сентября Фокус писал, что девочка-подросток угнала у родителей внедорожник. Попытка покататься на родительском автомобиле закончилась для 13-летней американки серьезным ДТП. В аварии пострадали три автомобиля и школьный автобус.