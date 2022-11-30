"Надзвичайно масштабно": РФ просить у Індії запчастини для ключових секторів промисловості, — Reuters

За словами журналістів, запит Москви був незвичайним за своїм масштабом. Індійські компанії побоюються, що своїми постачаннями порушать західні санкції.

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Росія надіслала Індії список із понад 500 товарів, які їй необхідні для життєво важливих галузей промисловості. Серед них деталі для автомобілів, літаків та поїздів. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Видання пише, що Індія прагне збільшити торгівлю таким чином, оскільки намагається скоротити дефіцит торговельного балансу з Росією, що зростає. Проте деякі індійські компанії вже висловили стурбованість щодо можливого порушення західних санкцій.

Джерело в індійському уряді сказало виданню, що запит Москви був незвичайним за своїм масштабом.

Анонімне джерело з РФ повідомило журналістам, що Міністерство промисловості Росії попросило індійські компанії надати сировину та обладнання. Для узгодження специфікацій та обсягів буде потрібно подальше обговорення, і що охоплення не обмежується Індією.

Журналісти пишуть, що запити Росії були зроблені за кілька тижнів до візиту міністра закордонних справ Індії Субрахманіяма Джайшанкара до Москви, що відбувся 7 листопада. Під час візиту до Москви Джайшанкар заявив, що Індії необхідно збільшити експорт до Росії, щоб збалансувати двосторонню торгівлю, яка зараз зміщується у бік Росії.

У ході візиту його супроводжували високопосадовці, які відповідають за сільське господарство, нафту та природний газ, порти та судноплавство, фінанси, хімікати та добрива, а також торгівлю.

Раніше Фокус писав, що в Китаї кажуть, що постачають Росії зимовий одяг, але якщо порахувати, скільки можуть перевозити "Руслани", то виходить, що РФ різко знадобилося 1,5 млн одиниць одягу. Тому у виданні Defense Express припускають кілька варіантів, які отримує Кремль.

Ще нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що Євросоюз знову не погодив граничну вартість російської нафти. ЗМІ повідомляють, що чим вищий граничний рівень, тим легше Росії та її клієнтам найматиме танкери зі стандартним галузевим страхуванням.