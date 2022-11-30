"Необычайно масштабно": РФ просит у Индии запчасти для ключевых секторов промышленности, — Reuters

По словам журналистов, запрос Москвы был необычным по своему масштабу. Индийские компании опасаются, что своими поставками нарушат западные санкции.

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Россия направила Индии список из более чем 500 товаров, которые ей необходимы для жизненно важных отраслей промышленности. Среди них детали для автомобилей, самолетов и поездов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что Индия стремится увеличить торговлю таким образом, поскольку пытается сократить растущий дефицит торгового баланса с Россией. Однако некоторые индийские компании уже выразили обеспокоенность по поводу возможного нарушения западных санкций.

Источник в индийском правительстве сказал изданию, что запрос Москвы был необычным по своему масштабу.

Анонимный источник из РФ сообщил журналистам, что Министерство промышленности России попросило индийские компании предоставить сырье и оборудование. Для согласования спецификаций и объемов потребуется дальнейшее обсуждение, и что охват не ограничивается Индией.

Журналисты пишут, что запросы России были сделаны за несколько недель до визита министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара в Москву, который прошел 7 ноября. Во время визита в Москву Джайшанкар заявил, что Индии необходимо увеличить экспорт в Россию, чтобы сбалансировать двустороннюю торговлю, которая сейчас смещается в сторону России.

В ходе визита его сопровождали высокопоставленные чиновники, отвечающие за сельское хозяйство, нефть и природный газ, порты и судоходство, финансы, химикаты и удобрения, а также торговлю.

Ранее Фокус писал, что в Китае говорят, что поставляют России зимнюю одежду, но если посчитать, сколько могут перевозить "Русланы", то выходит, что РФ резко понадобилось 1,5 млн единиц одежды. Поэтому в издании Defense Express предполагают несколько вариантов, что получает Кремль.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что Евросоюз снова не согласовал граничную стоимость российской нефти. СМИ сообщают, что чем выше предельный уровень, тем легче России и ее клиентам будет нанимать танкеры со стандартным отраслевым страхованием.