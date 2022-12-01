США хочуть заарештувати яхту російського мільярдера в ОАЕ, — NYT (фото)

Судно Madame Gu вартістю $156 млн належить депутату Держдуми РФ Андрію Скочу, котрий двічі потрапляв під санкції Сполучених Штатів.

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США розглядають можливість арешту пришвартованої у Дубаї яхти Madame Gu, яку пов'язують із російським олігархом та депутатом Державної думи Андрієм Скочем. Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

За даними журналістів, розкішна яхта Madame Gu, вартість якої оцінюється понад $150 млн, привернула увагу Міністерства юстиції США. Профільне міністерство розглядає можливість арешту дорогого транспорту, кінцевим власником якого, ймовірно, є російський олігарх Андрій Скоч.

"Але США не можуть конфіскувати власність у суверенній країні без дозволу її уряду. Емірати, які зайняли дружнішу позицію до Москви, відмовляються співпрацювати з Вашингтоном у переслідуванні російських олігархів. Кремль також використовує контрольовані олігархами компанії в ОАЕ для придбання військових товарів, які Захід намагається утримати поза досяжністю Росії", — продовжили журналісти, посилаючись на дані, отримані від обізнаних інсайдерів.

Видання нагадує, що олігарх Андрій Скоч двічі потрапляв під дію санкцій США — у 2018 та після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Інсайдер у спілкуванні з журналістами зазначив, що Вашингтон переслідуватиме активи, що належать олігархам, продаж яких може бути використаний для допомоги Києва.

"Офіційні особи США, ймовірно, використовуватимуть справу, порушену ними у справі про арешт бізнес-джета Airbus вартістю $90 мільйонів, пов'язаного зі Скочем у серпні, як план для арешту Madame Gu. Це означає, що слідчі прагнутимуть показати, що власник судна або компанії, які надають йому послуги, перетиналися із фінансовою системою США", — додали журналісти у своєму матеріалі.

99-метрова яхта Madame Gu вартістю $156 мільйонів у червні внесена до списку санкцій США. У санкційній картці йшлося про те, що розкішне судно пов'язане з депутатом Держдуми і мільярдером Андрієм Скочем, чий статок Forbes оцінював у $4,9 млрд.

[ + – ] США хочуть конфіскувати яхту Madame Gu, яка належить олігарху з РФ Андрію Скочу [ + – ] США хочуть конфіскувати яхту Madame Gu, яка належить олігарху з РФ Андрію Скочу

Зазначимо, що у жовтні у ЗМІ з'явилася інформація, що інший російський олігарх Ігор Кесаєв, чий статки оцінюють у 2,6 мільярда доларів, терміново виставив на продаж свою яхту MySky. Під санкції США мільярдер не потрапив, зате він потрапив до списку санкцій ЄС, Канади, Великобританії та Австралії, через що змушений продати елітне судно.

Також повідомлялося, що детективи ФБР провели обшуки на яхті Віктора Медведчука у Хорватії.