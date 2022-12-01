США хотят арестовать яхту российского миллиардера в ОАЭ, — NYT (фото)

Судно Madame Gu стоимостью $156 млн принадлежит депутату Госдумы РФ Андрею Скочу, который дважды попадал под санкции Соединенных Штатов.

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США рассматривают возможность ареста пришвартованной в Дубае яхты Madame Gu, которую связывают с российским олигархом и депутатом Государственной думы Андреем Скочем. Об этом говорится в материале издания The New York Times.

По данным журналистов, роскошная яхта Madame Gu, стоимость которой оценивается в более $150 млн, привлекла внимание Министерства юстиции США. Профильное министерство, как говорится в статье, рассматривает возможность ареста дорогостоящего транспорта, конечным владельцем которого, вероятно, является российский олигарх Андрей Скоч.

"Но США не могут конфисковать собственность в суверенной стране без разрешения ее правительства. Эмираты, которые заняли более дружественную позицию по отношению к Москве, отказываются сотрудничать с Вашингтоном в преследовании российских олигархов. Кремль также использует контролируемые олигархами компании в ОАЭ для приобретения военных товаров, которые Запад пытается удержать вне досягаемости России", — продолжили журналисты, ссылаясь на данные, полученные от осведомленных инсайдеров.

Издание напоминает, что олигарх Андрей Скоч дважды попадал под действие санкций США — в 2018 году и после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Инсайдер в общении с журналистами отметил, что Вашингтон будет пресследовать принадлежащие олигархам активы, продажа которых может быть использована для помощи Киева.

"Официальные лица США, вероятно, будут использовать дело, возбужденное ими по делу об аресте бизнес-джета Airbus стоимостью $90 миллионов, связанного со Скочем в августе, в качестве плана для ареста Madame Gu. Это означает, что следователи будут стремиться показать, что владелец судна или компании, оказывающие ему услуги, пересекались с финансовой системой США", — добавили журналисты в своем материале.

99-метровая яхта Madame Gu стоимостью $156 миллионов в июне была внесена в санкционный список США. В санкционной карточке говорилось, что роскошное судно связано с депутатом Госдумы и миллиардером Андреем Скочем, чье состояние Forbes оценивал в $4,9 млрд.

[ + – ] США хотят конфисковать яхту Madame Gu, которая принадлежит олигарху из РФ Андрею Скочу [ + – ] США хотят конфисковать яхту Madame Gu, которая принадлежит олигарху из РФ Андрею Скочу

Отметим, что в октябре в СМИ появилась информация, что другой российский олигарх Игорь Кесаев, чье состояние оценивают в 2,6 миллиардов долларов, в срочном порядке выставил на продажу свою яхту MySky. Под санкции США миллиардред не попал, но зато он попал в санкционный список ЕС, Канады, Великобритании и Австралии, из-за чего вынужден продать элитное судно.

Также сообщалось, что детективы ФБР провели обыски на яхте Виктора Медведчука в Хорватии.