Гоблін із газовим краном: у Празі встановили пам'ятник Володимиру Путіну (фото)

Журналісти пишуть, що, за задумом художника, пам'ятник має вказати на реального винуватця зростання цін на енергоносії в Європі.

Related video

На площі Інтербригади в Празі тимчасово встановили пам'ятник президенту Росії Володимиру Путіну, який закручує газовий кран. Глава Кремля зображений в образі гобліна, про що пише чеське видання Ceske Noviny.

Повідомляється, що пам'ятник гобліну-Путіну простоїть на площі 30 днів. Потім його продадуть на аукціоні. Виручені з аукціону гроші підуть на покупку зброї для України. Раніше на тому ж місці стояв пам'ятник радянському маршалу СРСР Івану Конєву, який зесли та відправили в музей.

Видання пише, що автором скульптури є коваль і скульптор Душан Достал. За його задумом, пам'ятник має вказати на винуватця зростання цін на енергоносії в Європі. У гобліна-Путіна піднята права рука, що, як запевняє автор, натякає на його спорідненість із нацизмом Адольфа Гітлера. Він працював над статуєю 14 днів по 20 годин на добу.

У матеріалі сказано, що встановлення пам'ятника й аукціон організував місцевий підприємець Далібор Дедек, який раніше також збирав гроші для України.

"Статуя має надіслати сигнал Чехії про те, що проблема війни в Україні все ще існує та потребує вирішення. Другий сигнал — українцям, що ми з ними", — сказав Дедек. Він вважає, що статую Путіна можна продати з аукціону за шестизначну суму.

[ + – ] Пам'ятник Володимиру Путіну у вигляді орка

Раніше Фокус писав, що Володимир Путін підписав закон, який забороняє в Росії пропаганду ЛГБТ. За "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків, педофілії та зміни статі" вводяться штрафи до 5 млн рублів. А порушення закону особами без громадянства РФ передбачено видворення межі країни.

Ще нагадаємо, що в Зеленського запропонували Росії "забезпечити їй безпеку". Україна готова стати гарантом безпеки РФ і підписати з нею нову угоду на кшталт Будапештського меморандуму, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.