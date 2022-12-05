Гоблин с газовым краном: в Праге установили памятник Владимиру Путину (фото)

Журналисты пишут, что, по замыслу художника, памятник должен указать на реального виновника роста цен на энергоносители в Европе.

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На площади Интербригады в Праге временно установили памятник президенту России Владимиру Путину, который закручивает газовый кран. Глава Кремля изображен в образе гоблина, о чем пишет чешское издание Ceske Noviny.

Сообщается, что памятник гоблин-Путину простоит на площади 30 дней. Затем его продадут на аукционе. Вырученные с аукциона деньги пойдут на покупку оружия для Украины. Ранее на том же месте стоял памятник советскому маршалу СССР Ивану Коневу, который снесли и отправили в музей.

Издание пишет, что автором скульптуры является кузнец и скульптор Душан Достал. По его замыслу, памятник должен указать на виновника рост цен на энергоносители в Европе. У гоблина-Путина поднята правая рука, что, как уверяет автор, намекает на его родство с нацизмом Адольфа Гитлера. Он работал над статуей 14 дней по 20 часов в сутки.

В материале сказано, что установку памятника и аукцион организовал местный предприниматель Далибор Дедек, который ранее также собирал деньги для Украины.

"Статуя должна послать сигнал Чехии о том, что проблема войны в Украине все еще существует и требует решения. Второй сигнал — украинцам, что мы с ними", — сказал сегодня Дедек. Он считает, что статуя Путина может быть продана с аукциона за шестизначную сумму.

[ + – ] Памятник Владимиру Путину в обраще орка

Ранее Фокус писал, что Владимир Путину подписал закон, который запрещает в России пропаганду ЛГБТ. За "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола" вводятся штрафы до 5 млн рублей. А за нарушение закона лицами без гражданства РФ предусмотрено выдворение за пределы страны.

Еще напомним, что у Зеленского предложили России "обеспечить ей безопасность". Украина готова стать гарантом безопасности РФ и подписать с ней новое соглашение наподобие Будапештского меморандума, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.