В обмен на ядерное оружие: у Зеленского предложили России "обеспечить ей безопасность"

Украина готова стать гарантом безопасности РФ и подписать с ней новое соглашение наподобие Будапештского меморандума, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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В случае, если Россия откажется от ядерного оружия, Украина готова стать государством-гарантом ее безопасности. Такое заявление в годовщину подписания Будапештского меморандума сделал советник руководителя Офиса президента в своем Twitter в понедельник, 5 декабря.

По словам представителя ОП, тема коллективных гарантий для Р "смотрится очень интригующе" в годовщину подписания Будапештского меморандума, в котором закреплялся безъядерный статус Украины в обмен на обеспечение территориальной целостности после выхода из состава СССР. При этом Подоляк отметил, что своими действиями Россия на данный момент "выпрашивает" обеспечить ей безопасность.

"Украина готова обеспечить безопасность России в обмен на тотальный отказ Москвы от ядерного оружия. Подписать договор можно в том же городе – Будапеште, Венгрия", — добавил советник главы Офиса президента.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был одписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Документ предусматривал обеспечение территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах в обмен на отказ Киева от ядерного оружия. С аннексией Крыма в 2014 году Россия впервые нарушила свои обязательства по Будапештскому меморандуму.

Напомним, в октябре в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Украина якобы не выполняла условия подписанного документа на протяжении многих лет. Однако в чем заключается нарушение условий меморандума, в главном дипведомстве России не уточнили.

Ранее сегодня прозвучал мощный взрыв в районе военного аэродрома в Энгельсе РФ, где базировались стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Как минимум 2 самолета были повреждены из-за удара неизвестного БПЛА. Также на военном аэродроме под Рязанью взорвался, предположительно, бензовоз. В результате происшествия, как утверждают росСМИ, погибло три человека, а еще 6 получили ранения. Михаил Подоляк прокомментировал инцидент, заявив, что если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, то рано или поздно снаряды вернутся на место вылета.