В обмін на ядерну зброю: у Зеленського запропонували Росії "гарантувати їй безпеку"

Україна готова стати гарантом безпеки РФ та підписати з нею нову угоду на кшталт Будапештського меморандуму, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Якщо Росія відмовиться від ядерної зброї, Україна готова стати державою-гарантом її безпеки. Таку заяву у річницю підписання Будапештського меморандуму зробив радник керівника Офісу президента у своєму Twitter у понеділок, 5 грудня.

За словами представника ОП, тема колективних гарантій для Р "виглядає вкрай інтригуюче" у річницю підписання Будапештського меморандуму, в якому закріплювався без'ядерний статус України в обмін на забезпечення територіальної цілісності після виходу зі складу СРСР. Водночас Подоляк зазначив, що своїми діями Росія наразі "випрошує" забезпечити їй безпеку.

"Україна готова гарантувати безпеку Росії в обмін на тотальну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати договір можна у тому самому місті — Будапешті, Угорщина", — додав радник глави Офісу президента.

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) відписали 5 грудня 1994 року лідери України, Росії, Великобританії та США. Документ передбачав забезпечення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах в обмін на відмову Києва від ядерної зброї. З анексією Криму у 2014 році Росія вперше порушила свої зобов'язання щодо Будапештського меморандуму.

Нагадаємо, у жовтні в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Україна нібито не виконувала умови підписаного документа багато років. Однак у чому полягає порушення умов меморандуму, у головному дипвідомстві Росії не уточнили.

Раніше сьогодні пролунав потужний вибух у районі військового аеродрому в Енгельсі РФ, де базувалися стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Як мінімум 2 літаки пошкоджено через удар невідомого БПЛА. Також на військовому аеродромі під Рязанню вибухнув, ймовірно, бензовоз. Внаслідок події, як стверджують росЗМІ, загинуло троє людей, а ще 6 отримали поранення. Михайло Подоляк прокоментував інцидент, заявивши, що якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, то рано чи пізно снаряди повернуться на місце вильоту.