"Відчужували територію РФ": ФСБ просить заарештувати українських чиновників Верещук і Джапарову

Віцепрем'єр-міністриню та першу заступницю глави МЗС України оголосили у міжнародний розшук. Їх звинувачують за статтею, яка передбачає до 10 років ув'язнення.

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Слідчі з ФСБ просили Лефортовський суд Москви заочно заарештувати віцепрем'єр-міністриню — міністриню з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук і першу заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову. Про це повідомили агентству "РИА Новости" у суді.

Українським чиновникам закидають нібито порушення територіальної цілісності Росії та "відчуження" частини території.

Стаття передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі, проти них уже порушили кримінальну справу, зазначили журналісти.

[ + – ] Лефортовський суд видав заочний висновок під варту щодо Еміне Джапарової

"До суду надійшли клопотання слідства про обрання запобіжного заходу у вигляді заочного взяття під варту стосовно Джапарової Еміне Айярівни та Верещук Ірини Андріївни", — розповіли джерела.

Слідчі ФСБ просять районний суд взяти обвинувачених під варту з моменту їх фактичного затримання, екстрадиції чи депортації в Росію, додає ТАСС.

[ + – ] Картка Ірини Верещук є в базі розшуку МВС РФ

Їх оголосили в міжнародний розшук, дату розгляду клопотання ФСБ ще не визначили. Картка Ірини Верещук з'явилася в базі розшуку МВС Росії, Джапарової там поки що немає.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", — сказали силовики.

Верещук і Джапарова поки не коментували рішення російського суду та силовиків.

Зазначимо, що перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова відома участю в організації саміту "Кримська платформа". Під час цієї події представники інших держав приїжджають до Києва, щоб обговорити рішення щодо деокупації півострова.

Ірина Верещук займається проблемою переселенців із тимчасово окупованих Росією українських регіонів. У жовтні вона просила тих, хто виїхав з України, не повертатися до початку весни та теплої погоди.

Верещук раніше анонсувала допомогу українцям, які опинилися в окупації. Кожному обіцяли виплатити по 1,2 тисячі гривень.