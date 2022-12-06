"Отчуждали территорию РФ": ФСБ просит арестовать украинских чиновников Верещук и Джапарову

Вице-премьер-министра и первого замглавы МИД Украины объявили в международный розыск. Их обвиняют по статье, которая предусматривает до 10 лет тюрьмы.

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Следователи из ФСБ просили Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову. Об этом сообщили агентству "РИА Новости" в суде.

Украинским чиновникам вменяют якобы нарушение территориальной целостности России и "отчуждение" части территории.

Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы, против них уже завели уголовное дело, отметили журналисты.

[ + – ] Лефортовский суд выдал заочное заключение под стражу в отношении Эмине Джапаровой

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", — рассказали источники.

Следователи ФСБ просят районный суд взять обвиняемых под стражу с момента их фактического задержания, экстрадиции или депортации в Россию, добавляет ТАСС.

[ + – ] Карточка Ирины Верещук есть в базе розыска МВД РФ

Их объявили в международный розыск, дату рассмотрения ходатайства ФСБ еще не определили. Карточка Ирины Верещук появилась в базе розыска МВД России, Джапаровой там пока нет.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сказали силовики.

Верещук и Джеппарова пока не комментировали решения российского суда и силовиков.

Отметим, что первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова известна участием в организации саммита "Крымская платформа". Во время этого события представители других государства приезжают в Киев, чтобы обсудить решения по деоккупации полуострова.

Ирина Верещук занимается проблемой переселенцев из временно оккупированных Россией украинских регионов. В октябре она просила выехавших из Украины не возвращаться до начала весны и теплой погоды.

Верещук ранее анонсировала помощь украинцев, которые оказались в оккупации. Каждому обещали выплатить по 1,2 тысячи гривен.