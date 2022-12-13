"Єдиноголосно": у Євросоюзі погодили виділення Україні 18 млрд євро, — представництво Чехії

У Євросоюзі хочуть надати короткострокову фінансову допомогу для фінансування нагальних потреб України. У тому числі й відновлення критичної інфраструктури.

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Посли країн Європейського Союзу погодили пакет фінансової допомоги Україні. Йдеться про 18 млрд євро. Про це повідомили у представництві Чехії в ЄС у Twitter.

Повідомляється, що фінансування може бути регулярними траншами у вигляді кредитів на пільгових умовах. Посли ЄС ухвалили рішення одноголосно.

"Посли ЄС загалом одноголосно погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, мінімальний податок для великих корпорацій у розмірі 15%, затвердження плану Угорщини щодо відновлення та стійкості та угоду про умови", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що тепер цю пропозицію має затвердити Європарламент.

"Мета полягає в тому, щоб надати короткострокову фінансову допомогу, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкову підтримку для стійкого повоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції", — йдеться на сайті Європейської ради.

Крім того, як повідомило Чеське радіо, Чехія має намір працевлаштувати на своїх оборонних підприємницствах кілька тисяч біженців з України. Вони займатимуться реалізацією проєктів для двох держав.

Як заявив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечни, протягом десятків років в Україні готувалися фахівці, яких поки що в самій Чехії немає. Тому українські інженери та техніки зможуть посилити обороноздатність Чехії, а також України та навіть НАТО.

Так, як повідомляється, фахівці з України ремонтуватимуть та модернізуватимуть важку військову техніку.

Раніше Фокус повідомляв, що Салліван заявив, що США незабаром оголосять про нову військову допомогу Україні. За словами американського чиновника, Білий дім хоче бути впевненим, що всі спроби Росії досягти переваги на полі бою чи знищенні інфраструктури України будуть скасовані.

Нагадаємо, що Нідерланди готові створити спеціальний суд для Росії в Гаазі. За словами міністра закордонних справ Нідерландів, потрібний спеціальний трибунал для розгляду акту агресії Росії проти України. За його словами, Міжнародний кримінальний суд не зможе розглянути цю справу.