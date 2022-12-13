"Единогласно": в Евросоюзе согласовали выделение Украине 18 млрд евро, — представительство Чехии

В Евросоюзе хотят предоставить краткосрочную финансовую помощь для финансирования неотложных потребностей Украины. В том числе и на восстановление критической инфраструктуры.

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Послы стран Европейского союза согласовали пакет финансовой помощи Украине. Речь идет о 18 млрд евро. Об этом сообщили в представительстве Чехии в ЕС в Twitter.

Сообщается, что финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях. Послы ЕС приняли решение единогласно.

"Послы ЕС в целом единогласно согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях", — говорится в сообщении.

Отметим, что теперь это предложение должен утвердить Европарламент.

"Цель состоит в том, чтобы предоставить краткосрочную финансовую помощь, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и первоначальную поддержку для устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на ее пути к европейской интеграции", — сказано на сайте Европейского совета.

Кроме того, как сообщило Чешское радио, Чехия собирается трудоустроить на своих оборонных предпринимательствах несколько тысяч беженцев из Украины. Они будут заниматься реализацией проектов для двух государств.

Как заявил замминистра обороны Чехии Томаш Копечны, на протяжении десятков лет в Украине готовились специалисты, которых пока в самой Чехии нет. Потому украинские инженеры и техники смогут усилить обороноспособность Чехии, а также Украины и даже НАТО.

Так, как сообщается, специалисты из Украины будут ремонтировать и модернизировать тяжелую военную технику.

Ранее Фокус сообщал, что Салливан заявил, что США скоро объявят о новой военной помощи Украине. По словам американского чиновника, Белый дом хочет быть уверен, что все попытки России достичь преимущества на поле боя или в уничтожении инфраструктуры Украины будут упразднены.

Еще напомним, что Нидерланды готовы создать специальный суд для России в Гааге. По словам министра иностранных дел Нидерландов, нужен специальный трибунал для рассмотрения акта агрессии России против Украины. По его словам, Международный уголовный суд не сможет рассмотреть это дело.