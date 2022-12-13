"Представляют угрозу": США скоро объявят о новой военной помощи Украине, — советник Байдена

Советник президента США заявил, что Белый дом сосредоточится на тех вещах, которые угрожают Украине и украинскому народу.

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США собираются в скором времени объявить о новой помощи Украине. Вашингтон продолжает следить за ходом войны, которую начала Россия. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

По словам американского чиновника, Белый дом хочет быть уверен, что все попытки России достичь преимущества на поле боя или в уничтожении инфраструктуры Украины будут упразднены.

"В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще 275 млн долларов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни мы будем иметь дополнительные объявления", — сказал он.

Также Салливан отметил, что внимание Штатов будет сосредоточенно на вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины и украинцев.

Во время того же брифинга советник Байдена заявил, что Белый дом не собирается менять политику в отношении Украины, несмотря на переговоры с РФ об освобождении американцев из российских тюрем.

Также Салливан указал на беспрецедентное давление США на Россию.

"Мы не будем менять подходов к Украине", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Фокус писал, что приговоренную в РФ баскетболистку из США Грайнер обменяли на торговца оружием Бута. Перед процедурой обмена и спортсменку, и россиянина помиловали. Это значит, что по возвращению на родины им не придется отбывать наказания.

Еще напомним, что Байден заявил, что США продолжат отправлять в Украину "материал", но не войска. Глава Белого дома ответил на вопрос журналистов о том, нет ли у администрации президента планов направить в Украину военный контингент. США планируют выделить Украине помощь на 37,7 млрд долларов.

Также сообщалось, что СМИ выяснили, что ВВС США хотят отправить в Украину свои беспилотники Reaper. В Вашингтоне с марта месяца идут дискуссии о возможности предоставления Украине ударных БПЛА, так как есть опасения, что россияне могут сбить беспилотник и получить доступ к секретным американским технологиям.