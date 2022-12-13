"Уявляють загрозу": США скоро оголосять про нову військову допомогу Україні, — радник Байдена

Радник президента США заявив, що Білий дім зосередиться на боротьбі з тими речами, які загрожують Україні та українському народові.

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США збираються незабаром оголосити про нову допомогу Україні. Вашингтон продовжує стежити за перебігом війни, яку розпочала Росія. Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

За словами американського чиновника, Білий дім хоче бути впевненим, що всі спроби Росії досягти переваги на полі бою чи знищенні інфраструктури України будуть скасовані.

"Минулої п'ятниці ми оголосили про виділення ще 275 млн доларів для військової підтримки України. Найближчими днями ми матимемо додаткові оголошення", — сказав він.

Також Салліван зазначив, що увага Штатів буде зосереджена на речах, які становлять справжню загрозу для України та українців.

Під час того ж брифінгу радник Байдена заявив, що Білий дім не збирається змінювати політику щодо України, незважаючи на переговори з РФ щодо звільнення американців із російських в'язниць.

Також Салліван вказав на безпрецедентний тиск США на Росію.

"Ми не змінюватимемо підходів до України", — сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Раніше Фокус писав, що засуджену у РФ баскетболістку зі США Грайнер обміняли на торговця зброєю Бута. Перед процедурою обміну і спортсменку, і росіянина помилували. Це означає, що після повернення на батьківщини їм не доведеться відбувати покарання.

Ще нагадаємо, що Байден заявив, що США продовжать відправляти в Україну "матеріал", але не війська. Глава Білого дому відповів на запитання журналістів про те, чи не має адміністрація президента планів направити в Україну військовий контингент. США планують надати Україні допомогу на 37,7 млрд доларів.

Також повідомлялося, що ЗМІ з'ясували, що ВПС США хочуть відправити в Україну свої безпілотники Reaper. У Вашингтоні з березня йдуть дискусії про можливість надання Україні ударних БПЛА, оскільки є побоювання, що росіяни можуть збити безпілотник і отримати доступ до секретних американських технологій.