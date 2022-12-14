"Гуманітарний кошмар": 10 млн українців залишилися без електрики через атаки РФ, — генсек ООН

В ООН заявили, що всі великі українські електростанції та системи електропередач постраждали від російських ракетних атак.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що 10 мільйонів споживачів в Україні, включаючи сім'ї, підприємства, лікарні та школи залишилися без доступу до електрики. На відновлення серйозно зруйнованих будинків, джерел коштів для існування та життєво важливої інфраструктури підуть роки. Слова Гутерріша цитує сайт ООН.

Генсек Організації об'єднаних націй виступив на міжнародній конференції з України, яка проходить у Парижі.

"Війна в Україні — це безперервний гуманітарний кошмар. З кожним днем ​​стає дедалі гірше, температура падає", — заявив Гутерріш.

За його словами, усі великі електростанції та системи електропередачі в Україні постраждали від російських ракетних ударів. Масштаби руйнувань по всій країні потребують рішучої підтримки міжнародної спільноти, що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги.

"Ми повинні інвестувати у стійке відновлення та реконструкцію України, щоб не допустити, щоб нинішня криза переросла у злиднів, голод та потребу для мільйонів українців", — заявив Гутеріш.

Раніше Фокус писав, що на конференції у Парижі було схвалено фінансування у розмірі понад мільярд доларів для підтримки України на період зими. Фінансування пообіцяли надати 46 країн та 24 міжнародні організації.

Також ЗМІ з'ясували, що у Словаччині почнуть ремонтувати німецьку військову техніку для України. За даними журналістів, місяці важких боїв проти російської армії позначаються на САУ Panzerhaubitze 2000, переданих влітку Києву. Техніка виходить з ладу, але її відновлюватимуть у сервісному центрі в сусідній країні.