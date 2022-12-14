"Гуманитарный кошмар": 10 млн украинцев остались без электричества из-за атак РФ, — генсек ООН

В ООН заявили, что все крупные украинские электростанции и системы электропередачи пострадали от российских ракетных атак.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 10 миллионов потребителей в Украине, включая семьи, предприятия, больницы и школы, остались без доступа к электричеству. На восстановление серьезно разрушенных домов, источников средств к существованию и жизненно важной инфраструктуры уйдут годы. Слова Гутерриша цитирует сайт ООН.

Генсек Организации объединенных наций выступил на международной конференции по Украине, которая проходит в Париже.

"Война на Украине — это непрекращающийся гуманитарный кошмар. С каждым днем ​​становится все хуже, температура падает", — заявил Гутерриш.

По его словам, все крупные электростанции и системы электропередачи в Украине пострадали от российских ракетных ударов. Масштабы разрушений по всей стране требуют решительной поддержки со стороны международного сообщества, выходящей далеко за рамки гуманитарной помощи.

"Мы должны инвестировать в устойчивое восстановление и реконструкцию Украины, чтобы не допустить, чтобы нынешний кризис перерос в нищету, голод и нужду для миллионов украинцев", — заявил Гуттериш.

Ранее Фокус писал, что на конференции в Париже было одобрено финансирование в размере свыше одного миллиарда долларов для поддержки Украины на период зимы. Финансирование пообещали предоставить 46 стран и 24 международные организации.

Также СМИ выяснили, что в Словакии начнут ремонтировать немецкую военную технику для Украины. По данным журналистов, месяцы тяжелых боев против российской армии сказываются на САУ Panzerhaubitze 2000, переданных летом Киеву. Техника выходит из строя, но ее будут восстанавливать в сервисном центре в соседней стране.