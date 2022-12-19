Десятки морпіхів зникли безвісти: у Таїланді затонув військовий корабель (відео)

За словами одного з тих, хто вижив, після аварії корабля він провів у бурхливому морі майже 3 години, намагаючись залишитися на плаву.

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У водах Сіамської затоки під час шторму 18 грудня затонув корвет Sukhothai Королівських військово-морських сил Таїланду, повідомляє видання The Bangkok Post. Загалом на борту було 106 осіб, 75 із яких врятували. 31 морпіх вважався зниклим безвісти, проте пізніше ВМС Таїланду повідомили, що врятували 10 членів екіпажу, але один із них пізніше помер. На пошуки тих, хто залишився, кинули три фрегати і два вертольоти.

Утім, підібратися до місця аварії не так просто. Ситуацію ускладнюють високі хвилі. Як розповів один зі врятованих морпіхів, він пробув у воді майже три години. За його спогадами, хвилі досягали трьох метрів, вони залили корвет і викликали коротке замикання, після чого вся електрична система вийшла з ладу. Після втрати енергії екіпаж намагався зберегти контроль над кораблем, який нахилився на 60 градусів убік, перш ніж піти під воду близько о 23:30 за місцевим часом.

Корвет Sukhothai був побудований у США та використовувався ВМС Таїланду з 1987 року.

Військовий корабель патрулював Сіамську затоку за 32 кілометри від берега, щоб за необхідності прийти на допомогу рибальським суднам під час шторму. Водночас ВМС повідомляють, що всього під час шторму затонуло два судна. Разом із військовим кораблем під воду пішло вантажне судно Anuphum. Подробиць про корабельну аварію суховантажу поки не повідомляють.

Раніше Фокус повідомляв про те, що біля узбережжя Греції в Егейському морі затонув човен із 40 мігрантами. Щонайменше загинули 16 жінок.

У вересні 73 людини потонули після того, як човен із мігрантами з Лівану затонув біля узбережжя Сирії.