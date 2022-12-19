Десятки морпехов пропали без вести: в Таиланде затонул военный корабль (видео)

По словам одного из выживших, после кораблекрушения он провел в бушующем море почти 3 часа, пытаясь остаться на плаву.

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В водах Сиамского залива во время шторма 18 декабря затонул корвет Sukhothai Королевских военно-морских сил Таиланда, сообщает издание The Bangkok Post. Всего на борту находилось 106 человек, 75 из которых спасли. 31 морпех считался пропавшим без вести, однако позже ВМС Таиланда сообщили, что спасли 10 членов экипажа, но один из них позже скончался. На поиски оставшихся бросили три фрегата и два вертолета.

Впрочем, подобраться к месту крушения не так просто. Ситуацию осложняют высокие волны. Как рассказал один из спасенных морпехов, он пробыл в воде почти три часа. По его воспоминаниям, волны достигали трех метров, они залили корвет и вызвали короткое замыкание, после чего вся электрическая система вышла из строя. После потери энергии экипаж пытался сохранить контроль над кораблем, который накренился на 60 градусов в бок, прежде чем уйти под воду около 23:30 по местному времени.

Корвет Sukhothai был построен в США и использовался ВМС Таиланда с 1987 года.

Военный корабль патрулировал Сиамский залив в 32 километрах от берега, чтобы при необходимости прийти на помощь рыболовецким судам во время шторма. При этом ВМС сообщают, что все во время шторма затонуло два судна. Вместе с военным кораблем под воду ушло грузовое судно Anuphum. Подробностей о кораблекрушении сухогруза пока не сообщают.

Ранее Фокус сообщал о том, что у побережья Греции в Эгейском море затонула лодка с 40 мигрантами. По меньшей мере погибли 16 женщин.

В сентябре 73 человека утонули после того, как лодка с мигрантами из Ливана затонула у побережья Сирии.