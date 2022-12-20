Вибух в управлінні поліції Польщі: заступника голови ДСНС України відсторонено, — МВС

За словами Маріуша Камінського, таку інформацію він одержав від українських колег. Також йому повідомили, що в Україні розпочали розслідування інциденту.

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Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський сказав, що в Україні усунули з посади заступника голови ДСНС Дмитра Бондаря за подарований гранатомет, який вибухнув у кабінеті голови поліції Польщі. Про це Камінський написав у себе в Twitter.

За його словами, в Україні також відкрили кримінальне провадження у цій справі.

Як раніше повідомляло польське RMF24, голова польської поліції Ярослав Шимчик розповів, що вибух, який пролунав у його кабінеті, був такий сильний, що пошкодив стелю, з іншого боку постраждала стеля.

Він отримав дві пускові установки від ДСНС України. Його запевнили, що вони використані, а тому вибухнути не мають.

Шимчик розповів, що перед вибухом рухав один із подарованих гранатометів по підлозі. Журналісти взяли коментар у військових експертів, які заявили, що такий гранатомет не міг би вистрілити сам — якби не був пошкоджений і підірваний під час передислокації. Але також цілком ймовірно, що головком поліції міг перетиснути якийсь елемент установки.

У самому ДСНС України заявили, що подарунок передано Ярославу Шимчику лише з добрих намірів.

Раніше Фокус писав, що вранці, 15 грудня, в головному управлінні поліції Польщі пролунав вибух. Внаслідок вибуху голова польської поліції отримав легкі поранення. Його відправили до лікарні. Також легкі поранення отримав ще один співробітник поліції, проте госпіталізація йому не знадобилася.

Також повідомлялося, що на думку представника польських спецслужб Станіслава Жаріна, російська пропаганда використовуватиме цей інцидент для знецінення польської системи безпеки.